Quando due amiche di nome Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow parlano dell’ex Brad Pitt

Roma, 11 agosto 2025 – Cosa hanno in comune Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow? Più di quanto si possa immaginare. Entrambe bionde, di successo, protagoniste indimenticabili di film e serie cult, con all’attivo numerosi premi e riconoscimenti che ne hanno consacrato la lunga carriera sotto i riflettori di Holliwood. Di più. Sono amiche, confidenti, complici, tanto da non avere segreti e da raccontarsi di tutto, pure le cotte passate… E qui viene il bello… Jennifer e Gwyneth sono state legate, se pure in tempi diversi, allo stesso uomo, l’attore Brad Pitt.

Come non parlare di un ex del genere quando incontri un’amica? Impossibile, diremmo noi. Ed è così anche per due star del loro calibro. Intervistata da Vanity Fair, alla domanda se parla mai di Brad Pitt con l’amica Gwyneth Paltrow, Aniston risponde candidamente di sì. “Oh certo, come potremmo non parlare di Brad Pitt? Siamo ragazze”. Ma poi precisa che, più di parlare degli ex, amano darsi consigli sul benessere: “Ci chiediamo: ‘Tu cosa fai per questo? Hai un medico nuovo per quest’altro?’”.

Lasciando stare le confidenze di due amiche sul loro ex (che potrebbero anche essere imbarazzanti, per i nostri lettori ndr), è grande la curiosità sui consigli di benessere che si scambiano due donne così affascinanti e per le quali il tempo sembra essersi fermato parecchi anni fa, ai tempi del loro amore per Pitt. Ma facciamo un passo indietro e vediamo quando si sono formate (e spezzate) le due coppie.

Gwyneth Paltrow e Brad Pitt si sono conosciuti sul set del film Seven e hanno avuto una relazione durata tre anni, dal 1994 al 1997, ma vissuta molto intensamente e sotto i riflettori. Sebbene non si siano mai sposati erano considerati una delle coppie più affiatate del momento, tanto che la rottura del rapporto sorprese i fan e lasciò Gwyneth con il ‘cuore spezzato’. Solo in seguito Paltrow ha raccontato ai media di aver interrotto il suo fidanzamento con la star di ‘Fight Club’ perché non si sentiva pronta a sposarsi. “Quando ci ripenso, ero davvero una ragazzina, molto più della maggior parte dei ventenni che incontro oggi”. E Jennifer Aniston? L’attrice di Friends è stata sposata con Brad per 5 anni, dal 2000 al 2005, fino a quando, sul set del film Mr & Mrs Smith, Pitt conosce Angelina Jolie e scoppia la scintilla. Il resto è gossip. Aniston e il marito si separano ma mantengono ottimi rapporti, al punto da restare buoni amici.