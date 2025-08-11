Lunedì 11 Agosto 2025

Gabriele Canè
Spettacoli
'Ballando con le Stelle', Martina Colombari concorrente ufficiale: cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione dei 20 anni
11 ago 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
‘Ballando con le Stelle’, Martina Colombari concorrente ufficiale: cosa dobbiamo aspettarci dall’edizione dei 20 anni

Sette componenti del cast sono sino ad oggi stati annunciati: si prevedono scintille con la giuria

Martina Colombari concorrente ufficiale di 'Ballando con le Stelle'

Roma, 11 agosto 2025 - Un cast sempre più al femminile, quello dell’edizione dei vent’anni di ‘Ballando con le Stelle’. Da sabato 27 settembre in Prima serata su Raiuno Milly Carlucci condurrà il talent show di ballo più seguito d’Italia e per l’edizione che celebra il prestigioso traguardo dei vent’anni - sino ad oggi ci è riuscito soltanto ‘Amici’ di Maria De Filippi fra i talent show - ha scelto un cast scoppiettante.

L’ultimo annuncio, in ordine di tempo visto che mancano ancora almeno cinque nomi da ufficializzare - riguarda la partecipazione di Martina Colombari: la showgirl ed ex Miss Italia - ha vinto il titolo nel 1991 - è una concorrente ufficiale di ‘Ballando con le Stelle’.

Ad oggi sono sette i concorrenti ufficializzati: Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini e Martina Colombari.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione dei vent’anni del talent show di Raiuno? Senza dubbio un alto tasso di discussioni e polemiche: Marcella Bella ha già ampiamente dimostrato - basti pensare allo scontro con Amadeus ai tempi di ‘Ora o Mai Più’ - di essere particolarmente agguerrita, Barbara D’Urso già quando è stata ‘Ballerina per una notte’ nella passata edizione del programma di Milly Carlucci ha suscitato diverse discussioni e Martina Colombari è nota per avere una personalità che non molla mai. Impossibile, quindi, non pensare a fuochi e fiamme fra queste concorrenti e la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Il cast di ‘Ballando con le Stelle’ è solitamente composto da 12 o 13 concorrenti – e altrettanti ballerini che li accompagnano – e quindi per i prossimi giorni sono attesi nuovi annunci. Mancano tanto la quota “sportivi” quanto la casella riservata ai “figli di”: chissà che possano realmente essere in arrivo Fabio Fognini, Filippo Magnini e Chanel Totti.

