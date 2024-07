Kate Middleton a Wimbledon per la finale. Seconda uscita pubblica dopo la Trooping The Colour

Londra, 13 luglio 2024 – Confermata la presenza della principessa Kate a Wimbledon per la finale maschile tra Alcaraz e Djokovic, lo ha dichiarato l'ufficio di Kensington Palace. “La Principessa di Galles, patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, assisterà alla finale del singolare maschile dei Championships di Wimbledon domenica 14 luglio”, ha dichiarato il palazzo in un comunicato stampa. Nei giorni scorsi era anche circolato il nome della possibile sostituita di Kate, la duchessa di Gloucester, Birgitte Eva van Deurs, moglie di Richard, cugino della regina Elisabetta II, e grande appassionata di tennis. Nonostante tutto, l’All England Club, organizzatore del torneo, aveva garantito "massima flessibilità", attendendo fino all’ultimo per un’eventuale conferma, arrivata stamattina. La presidentessa del circolo, Debbie Jevans, aveva dichiarato al Telegraph nei giorni scorsi: "Speriamo che la Principessa del Galles sarà in grado di partecipare alla premiazione come ‘madrina’ del club, ma la sua salute e il suo recupero sono la priorità. Le daremo la massima flessibilità possibile”.

Kate Middleton sarà presente alla finale maschile di Wimbledon

Kate sta ancora affrontando un percorso di cure contro il tumore, diagnosticatole a marzo in seguito a un’operazione addominale. Quella di domani sarà la sua seconda apparizione in pubblico, dopo aver partecipato al Trooping the Colour, una cerimonia effettuata dai reggimenti del Commonwealth e del British Army, avvenuta lo scorso 15 giugno a Londra. In quell’occasione la principessa è apparsa sorridente sul famoso balcone di Buckingham Palace, insieme a Carlo III, la regina Camilla, William e i loro tre figli George, Charlotte e Louis, di fronte a un pubblico in visibilio.

La principessa è diventata dal 2016 la ‘madrina’ del torneo, ereditando questo ruolo dalla regina Elisabetta. Da allora ogni anno ha preso parte alle premiazioni finali della competizione.