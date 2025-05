Ascolti tv ieri sera, l’Isola dei Famosi comincia male: è la prima puntata meno vista di sempre

Chi ha vinto la Prima serata di mercoledì 7 maggio nella sfida fra l’Isola dei Famosi e la cerimonia di premiazione dei David di Donatello? La domanda in merito agli ascolti tv acquisisce un senso se si pensa che il surviving game di Canale 5 è di fatto un osservato speciale dopo il tonfo di ‘The Couple - Una vittoria per due’ e i risultati non certo esaltanti dell’infinita ultima edizione del Grande Fratello.

La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2025

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 ha visto una Veronica Gentili a proprio agio nella conduzione, anche grazie alla supervisione, sempre elegante, silenziosa e mai invadente, della super opinionista Simona Ventura, eppure il programma stenta a decollare. Gli ascolti tv parlano infatti di un 18,9% di share e una media di 2 milioni 39mila telespettatori. E’ la prima puntata meno vista in assoluto. Basti pensare che il debutto della passata edizione aveva registrato uno share intorno al 20%.

Il programma condotto da Veronica Gentili ha comunque vinto la serata, visto che la cerimonia di premiazione dei David di Donatello su Raiuno si è fermata al 13% di share e a una media di spettatori attorno a un milione 450mila.

Una vittoria da parte dell’Isola dei Famosi, quindi. Anche se di certo non un trionfo. Il 18,9% di share nella prima puntata non può far stappare lo champagne, visto che il calo nella seconda puntata sarà fisiologico: la prima viene vista per curiosità, dalla seconda in avanti è necessario tenere alta l’attenzione del pubblico. La sfida è proprio questa: tenere questi ascolti il lunedì sera – da settimana prossima il programma di Canale 5 andrà in onda ogni lunedì in Prima serata – con una controprogrammazione significativa. Come quella fiction ‘Gerri’ che nella prima puntata di lunedì 5 maggio ha totalizzato il 20% di share con una media di 3 milioni di telespettatori.