Il discorso del nuovo Papa tra la commozione: “La pace sia con tutti voi. Aiutateci a costruire ponti”

Roma, 8 maggio 2025 – “La pace sia con tutti voi”. Questo le prime parole pronunciate dal nuovo Papa Leone XIV, eletto oggi alla quarta votazione del Conclave. “Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie e tutte le persone, la pace sia con voi”, ha proseguito Papa Prevost nel suo primo discorso dalla Loggia delle Benedizioni, dove pochi minuti prima il cardinale protodiacono Dominique Mamberti, ha annunciato in piazza San Pietro l'avvenuta elezione e del nuovo Pontefice con la formula "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!". Poi l'atteso nome: Robert Francis Prevost, nato il 14 settembre 1955 a Chicago (Illinois, Stati Uniti), che prenderà il nome Leone XIV.

Il nuovo Papa si è affacciato dal loggione, visibilmente commosso, avvolto dall’abbraccio della folla altrettanto commossa. Oltre 150mila le persone presenti durante il discorso, durato 8 minuti.

"Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l'incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace", ha continuato Papa Prevost.

Grazie a Papa Francesco", ha continuaot il nuovo Pontefice e la folla in piazza San Pietro

accoglie questo ricordo con un lungo applauso e un boato.

Il neo Papa ha terminato il suo discorso e impartito la benedizione ai fedeli in piazza.