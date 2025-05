Isola dei Famosi 2025, il mistero: che fine ha fatto Ibiza Altea?

Sarebbero dovuti essere 20 i naufraghi che ieri sera, mercoledì 7 maggio, hanno ufficialmente dato il via in Honduras all’Isola dei Famosi 2025. Due squadre: Giovani da una parte, Senatori dall’altra.

Invece nella prima puntata ecco già una defezione. Se Dino Giarrusso, attore e già europarlamentare con il Movimento 5 Stelle, è stato assente giustificato - “Ha avuto un piccolo infortunio, entrerà in gioco la prossima settimana” ha assicurato la conduttrice Veronica Gentili durante la diretta in Prima serata su Canale 5 -, l’assenza di Ibiza Altea non ha ricevuto la stessa spiegazione.

“All'Isola dei famosi avremmo tanto voluto avere Ibiza Altea ma non è successo. Siamo sicuri che con la sua forza, la sua simpatia, la sua bellezza arriverà molto lontano” ha spiegato l’inviato Pierpaolo Pretelli.

Cosa è successo? La modella italoamericana stava girando il reality ‘Too hot to handle’ e c’è chi ipotizza che possa essere accaduto qualcosa proprio in quel programma. Strano, però: poche ore prima della diretta sul profilo Instagram di Ibiza Altea era stata pubblicata una story con la foto del gruppo dei Giovani, fra i quali campeggiava proprio la foto della modella.

“Partecipo all’Isola dei Famosi per una rivincita personale. Quale pregio porterò sull’Isola? La mia pazienza. Amo cucinare, quindi voglio sperimentare pescando, foglie, formiche. Il mio difetto principale? E’ da scoprire. Di chi sentirò maggiormente la mancanza? Del mio bambino” affermava la stessa Ibiza Altea nel suo video di presentazione in vista dell’ingresso all’Isola dei Famosi.

Eppure di questa naufraga non c’è nessuna traccia. E anche la (non) spiegazione data da Pierpaolo Pretelli lascerebbe intendere un’assenza dovuta a un’interruzione del rapporto professionale voluta dalla modella stessa. Chissà se prima o poi sarà lei a dare una spiegazione definitiva in merito.