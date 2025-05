Kate a pois, regina del riuso: l’omaggio della principessa a Lady D

Londra, 8 maggio 2025 – Primavera fitta di impegni per Kate Middleton, che dopo un anno di pausa per la malattia ha ripreso a pieno ritmo le attività di rappresentanza. Dopo aver presenziato alla parata per il Giorno della Vittoria, insieme ai figli, i principini Louis, Charlotte e George, rieccola a Westminster per la seconda tranche di appuntamenti legati al VE Day. Alla messa di ringraziamento per gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale, nell’abbazia londinese, con veterani e politici, c’era anche Catherine, al fianco del marito William, principe del Galles.

Il principe William e la principessa Catherine Middleton arrivano a Westminster per l'80esimo anniversario del VE Day (Epa via Ansa)

La futura regina è apparsa in forma smagliante. Il cancro, che l’hanno scorso l’ha costretta a un lungo stop per l’intervento chirurgico a cui è seguito il protocollo di chemioterapia, sembra definitivamente alle spalle.

L’abito già indossato, un omaggio a Lady D

Gli osservatori più attenti avranno riconosciuto l’abito bianco a pois neri, già indossato – nota The Mirror – per il Garter Day del 2023 – e gli orecchini appartenuti alla suocera, Diana Spencer. Il cappello è invece firmato Juliette Botterill, nero con retina, le decolleté ‘nude’ in pendant con la borsetta. Kate non è nuova al ‘riciclo’ di abiti, in virtù di un principio anti-consumistico che, per quanto possibile, persegue da quando è personaggio pubblico. E il look sa molto di un omaggio al gusto di Lady D, che al Royal Ascot del 1988 indossò un abito bianco Victor Edelstein a pois neri consacrandosi icona di stile.

Il principe William e Kate Middleton a Westminster per l'80esimo anniversario del VE Day (Epa via Ansa)

Anche Camilla in bianco e nero

Con Kate e William c’erano naturalmente Re Carlo III e la Regina Camilla, anche lei in bianco (abito in seta e cappotto bianco con cuciture nere di Anna Valentine, cappello bianco e nero di Philip Treacy). In bella mostra la moglie del sovrano aveva una spilla del 12° Reggimento Lancieri. Della famiglia presenti anche il Duca e la Duchessa di Edimburgo, Edoardo e Sofia, seguiti dalla Principessa Reale Anna e dal marito, il Vice Ammiraglio Sir Tim Laurence. Tra i politici invece il primo ministro Sir Keir Starmer e gli ex premier Rishi Sunak, Lord David Cameron e Boris Johnson.

Re Carlo e la regina Camilla all'abbazia di Westminster per le celebrazioni del VE Day (Epa via Ansa)

Il Re e il principe di Galles hanno deposto una corona di fiori in omaggio ai caduti della Seconda Guerra Mondiale e alla generazione che ha vissuto il conflitto. Sulla corona William e Kate un biglietto scritto a mano: "Per coloro che hanno compiuto il sacrificio estremo. Li ricorderemo".

Catherine Middleton depone dei fiori dopo la messa a Westminster per l'80esimo anniversario del VE Day (Epa via Ansa)