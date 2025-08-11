Pomeriggio 5 non esiste più: il programma cambia nome, orario e conduttore

Cologno Monzese, 11 agosto 2025 - Le grandi manovre di Mediaset in vista dell’inizio della nuova stagione televisiva continuano anche ad agosto. Fra le novità dei palinsesti della stagione autunnale c’è la scomparsa di Pomeriggio 5: il programma che per 17 anni - di cui la maggior parte, compresi quelli della pandemia, con Barbara D’Urso al timone - ha tenuto compagnia agli italiani nella fascia pomeridiana non esisterà più. E a raccontare le novità è stato il conduttore di quello che sarà il nuovo programma quotidiano - l’inizio però è previsto alle 17 - di Canale 5: Gianluigi Nuzzi.

“Sono qui nel nuovo studio che ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi - ha spiegato in un video su Instagram -. Le scenografie dobbiamo ancora allestirle, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento, perché si chiamerà ‘Dentro la Notizia’. Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti, giorno per giorno. Come un mosaico, in nostro paese tutti i pezzettini devono mettersi bene insieme e così noi arriveremo alla verità. Vi aspetto dalle 17 tutti i giorni”.

Come sarà ‘Dentro la notizia’? Molto probabilmente la parte di gossip e spettacolo non ci sarà, il titolo stesso suggerisce un programma di approfondimento molto più votato alla cronaca che alle opinioni di questo o quel personaggio – non vedremo quindi più i salotti dursiani o merlineschi – e l’obiettivo è chiaro: cercare di insidiare realmente i risultati degli ascolti tv dei programmi in onda su Raiuno e Raidue al medesimo orario.