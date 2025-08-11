Ponte sullo Stretto. Il valore dell’opera, oltre la politica

Roma, 11 agosto 2025 – Proviamo a non buttarla in politica. A non pensare che siccome è sponsorizzata da Salvini sia un’inutile opera sovranista, che per di più favorisce la mafia, se non addirittura in combutta con la medesima. Oppure che sia, come ha detto ieri lo stesso Salvini al Corriere, il contrario del reddito di cittadinanza, dunque la risposta a uno spreco di Stato.

Proviamo a pensare che sia un ponte. Un manufatto di alta ingegneria che collega due pezzi d’Italia distanti circa tre chilometri di mare. Uno stretto, appunto. Una distanza coperta ora da navi che caricano auto e treni dalla poppa e dopo pochi minuti li scaricano dalla prua, roba che se lo racconti in Cina o in Danimarca dicono che sei il solito italiano che ha voglia di scherzare. E chiediamo anche l’esonero dal ritornello del “ben altro da fare”, come se i miliardi necessari fossero sottratti alla sanità, alle pensioni o ai bimbi poveri, e non venissero da una ben diversa e autonoma partita di finanziamenti. Esaurite le premesse socio-politiche, resta il buon senso pratico.

Quel ponte serve? Se da almeno mezzo secolo ci ragioniamo attorno, e nel frattempo il mondo si è riempito di infrastrutture simili, e diversamente complesse, la risposta è ovvia: sì. Forse la stessa cosa si chiesero per l’Autostrada del Sole quando in Italia circolava un pugno di auto. Ma la reazione fu positiva, e in 8 anni (dal 1956 al ‘64) l’A1 fu completata da Milano a Roma! Dunque il "sì” riguarda l’esistente, ma si proietta come ogni opera pubblica nella prospettiva di crescita del Paese.

Nel frattempo darà occupazione a migliaia di persone, e bisognerà vigilare contro la malavita. Questa è la sfida: lavoro, ricchezza, trasparenza. Salvini potrà avere, come potrebbe vantare Berlusconi, il merito della ostinazione. Ma quello da Reggio a Messina per calabresi, siciliani, italiani e stranieri, sarà semplicemente un ponte: il Ponte sullo Stretto.