Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano: l’annuncio social

Riyadh, 11 agosto 2025 – Georgina Rodriguez sposerà Cristiano Ronaldo. La frase “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite” a corredo di una foto con le loro mani intrecciate e su quella di lei, oltre a delle unghie francamente difficili da mantenere per gran parte delle donne di mezzo mondo, un anello con un enorme pietra preziosa (non è difficile immaginare che possa trattarsi di un diamante). Con un post su Instagram semplice e inequivocabile Georgina Rodriguez ha annunciato al mondo – è proprio il caso di dirlo, visto che i follower di entrambi sui social network provengono praticamente da ogni angolo del globo – la notizia del loro matrimonio.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, rispettivamente modella e ormai influencer lei e di fatto fra le moderne e pagane divinità del pallone lui, stanno insieme dal 2016. Il loro primo incontro è avvenuto proprio in quell’anno, nel negozio di Gucci di Madrid dove lei lavorava come commessa.

Insieme la coppia ha due figli: Alana Martina, nata nel novembre 2017, e Bella Esmeralda, nata il 18 aprile 2022. Nel giugno 2017 il fuoriclasse portoghese ha avuto due gemelli, Eva e Mateo, tramite maternità surrogata. Mentre nel 2010 era nato Cristiano Ronaldo Junior, primogenito del campione.