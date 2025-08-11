Murgia ritrovata, a due anni dall’addio: "Mai schiava di un unico punto di vista"

Ci sono decine di esempi possibili, alterne fortune e volontà non rispettate. Ci sono autori sfruttati anche dopo la morte, altri protetti e preservati da pubblicazioni “acerbe”. Ma in questa bailamme letteraria, in questo dibattito pigro e senza vincitori, ogni tanto emerge un piccolo libro che è amore e rispetto, cura e necessità. Da Vero all’alba di Hemingway ai racconti adolescenziali di Pavese fino a Ci vediamo in agosto di Gabriel Garcia Marquez, se per alcuni si profana un autore, pubblicandone appunti o bozze che avrebbero avuto ancora bisogno di essere affinate, o che l’autore stesso mai avrebbe voluto dare alle stampe, è altresì vero che tanti appassionati trovano sempre qualche passaggio che fa vibrare, qualche riga che sarà memoria e dolore.

Ed ecco, in questa miscellanea editoriale, Anna della pioggia e altri racconti ritrovati di Michela Murgia. Un vero e proprio testamento artistico, un volume edito da Einaudi e curato da Alessandro Giammei, che riporta la voce dell’autrice sarda, scomparsa il 10 agosto del 2023, in libreria. Inserito nella collana “Supercoralli”, è un compendio di 288 pagine, che prende il titolo da una novella che viene pubblicata in versione integrale per la prima volta. Ma la particolarità di questo libro sta nell’essere il testo di narrativa più lungo dell’intera produzione Murgiana, e di essere stato scritto, come ha sottolineato lo stesso Giammei in un post, "per quasi vent’anni, disseminandone le membra in libri altrui, antologie, riviste, giornali, siti, ma anche letture pubbliche, diari scolastici, addirittura l’allegato di un dvd e il programma di sala di un’opera lirica".

Un altro aspetto molto interessante di questa pubblicazione, è la scelta della foto di copertina, scattata a metà secolo scorso da Werner Bischof in Sardegna. È sempre il curatore a rivelare un aneddoto, e cioè che quella foto doveva essere la copertina del capolavoro di Murgia, Accabadora (Premio Campiello 2010), prima che venisse scelta quella definitiva in accordo con l’editore. E in questo rispettoso libro che è raccolta e memoria, riproposta e novità, c’è anche modo di considerare una continuità tematica che storie disperse e frammenti avevano offuscato. Inoltre, la presenza sempre più massiccia di opere letterarie o brevi testi lanciati su blog e in podcast, pongono una nuova necessità e richiesta di attenzione alle pubblicazioni postume, perché un’eredità letteraria non è solo manoscritti, bozze, appunti, ma è anche raccogliere e dare nuovo corpo a frasi e pensieri che la Rete vorace divora e dimentica, consuma e butta via.

Del resto, proprio Anna della pioggia era stata già letta dall’autrice nel 2009 per un podcast di Rai Radio3, Voci di Michela Murgia, e in essa trovano spazio tanti personaggi, alcuni ripescati dai ricordi d’infanzia dell’autrice, in un tessuto narrativo denso e complesso. Ci sono tutti i temi cari all’autrice, dalla forte presenza di donne, all’identità sarda, dalla sfida al patriarcato alla narrazione che è letteratura e politica, dal bisogno di "avere diversi punti di vista per non essere mai schiavi di una sola percezione delle cose", alla difesa dell’identità queer, dalla malattia alla paura della contemporaneità. Un testamento che ci spinge vividamente a capire che tutta la polifonica produzione della Murgia, tutti i suoi interessi vari e apparentemente inconciliabili, tutta questa fame di vita e di letteratura, avevano di fondo un armonico vissuto filosofico, che ne ha costantemente accompagnato l’intera produzione, alla ricerca di memoria, di radici, di identità.