Kate in viola a Wimbledon (e non è un caso). Con Charlotte e Pippa si prende la standing ovation

Londra, 14 luglio 2024 – Deliziosa in un abito viola, Kate Middleton si è palesata al torneo di Wimbledon che oggi ospita la finale maschile dei Championship fra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A sorpresa è accompagnata dalla figlia Charlotte, che ha appena compiuto 9 anni, e dalla sorella Pippa.

La presenza della principessa del Galles, 42 anni, era stata annunciata ma tanta era l’attesa di vederla nuovamente in pubblico. Kate era apparsa sotto i riflettori un mese fa per l’evento Trooping the Colour, la prima volta a distanza di 6 mesi dall’ultima uscita ufficiale, a 5 mesi dall’operazione all’addome e tre dalla comunicazione della diagnosi di cancro.

Kate e Charlotte nel royal box (Ansa)

Oggi Kate indossa un vestito a mezze maniche, non a caso viola che è uno dei due colori iconici del torneo, insieme al verde: il volto è disteso, i capelli lunghi e sciolti. Charlotte, visibilmente cresciuta, ha un abito blu navy a pois, i capelli raccolti in una treccia fermata con un fiocco. Mise a fiori per Pippa Middleton.

Il peggio per Kate sembra alle spalle. Sembra perché, come lei stessa ha confidato in un post sul profilo Instagram un mese fa, “non sono ancora fuori pericolo”. "Sto facendo buoni progressi – scriveva – ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti”. E le cure non sono ancora finite.

Kate Middleton arriva a Wimbledon (Epa)

L’ingresso di Kate e della principessina all’England Club e poi nel Royal Box è stato salutato da un lungo applauso con standing ovation. La futura regina, molto amata nel Regno Unito, ha sorriso e ringraziato con un breve cenno della mano i 15mila presenti sul Centre Court per la calorosa accoglienza. Come consuetudine Kate premierà il vincitore dello slam londinese, che negli anni passati la nuora di Re Carlo non si è mai persa. Appassionata di tennis e giocatrice amatoriale, lo scorso ha ha entusiasmato il pubblico palleggiando con Roger Federer, il giocatore che a Wimbledon ha vinto di più (otto volte).