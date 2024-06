Kate Middleton torna in pubblico dopo 6 mesi. Oggi in abito bianco per il compleanno di re Carlo. Le foto

Londra, 15 giugno 2024 – È il giorno del grande ritorno di Kate Middleton. A sei mesi dall’ultima apparizione, a cinque dall’operazione addominale e a tre dall’annuncio della diagnosi di tumore, la principessa di Galles torna in pubblico in occasione del Trooping the colour, il compleanno ufficiale di re Carlo III, nonché festa nazionale britannica. Non sembra però che si tratti di un ritorno definitivo, in quanto la futura regina non sarebbe ancora fuori pericolo.

Kate è stata vista in auto, vicino al finestrino, insieme al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis, diretta verso Buckingham Palace, dove è salita invece su una carrozza. Salvo sorprese, la principessa dovrebbe comparire a fianco di tutti i parenti sul balcone: un momento che tiene i britannici in trepidante attesa. In migliaia stanno aspettando il passaggio dei reali sul viale del Mall.

Kate Middleton a Buckingham Palace per il Trooping the colour (Ansa)

Nonostante un’espressione piuttosto pensierosa durante il tragitto in macchina, Kate è stata ripresa sorridente mentre scendeva e mentre era nella carrozza che la sta portando a St. James’s Palace. Insieme a lei i principi George e Louis – seduto a fianco della mamma – e la principessa Charlotte; William è invece a cavallo. Al Palazzo, il più antico tra quelli della corona britannica, si tiene uno dei punti più interessanti della celebrazione, ovvero la sfilata delle Horse Guards.

Notizia in aggiornamento