Kate Middleton torna in pubblico per la festa di Carlo: “Sto facendo progressi”

Londra, 14 giugno 2024 – Sei mesi dopo l’operazione all’addome Kate Middleton torna in pubblico. La principessa del Galles, malata di cancro, si era ritirata per un periodo a vita privata, dedicandosi alle terapie, circondata dall’affetto della famiglia. Oggi l’annuncio: domani sarà presente a Trooping the Colour, la cerimonia per il compleanno ufficiale del re Carlo III. “Sto facendo progressi”, scrive la principessa in un post sui social.

Kate Middleton annuncia il suo ritorno in pubblico alla parata 'Trooping The Colour'

Kate dunque si affaccerà come da tradizione sul balcone di Buckingham Palace, insieme alla famiglia regale, per un saluto. Si tratta del suo primo evento pubblico da Natale.

In una foto inedita pubblicata sul profilo Instagram, la futura regina è immortalata appoggiata a un albero. "Non vedo l'ora di partecipare alla parata del compleanno del re questo fine settimana – scrive Kate – e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l'estate, ma allo stesso tempo so che non sono ancora fuori pericolo”. La parola inglese che traduce ‘pericolo’ è ‘woods’, letteralmente ‘boschi’. Ed ecco Kate immortalata in una folta vegetazione, lo sguardo rivolto altrove. Sereno ma pensoso.

"Sto facendo buoni progressi – continua – ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. In quei brutti giorni ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sentirti meglio. Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un po' di lavoro da casa”.

La chemio non è ancora conclusa: “Durerà ancora qualche mese”, precisa la principessa, appesa come molti malati di cancro, a una prognosi incerta. Ma “sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l’incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi il tempo necessario per guarire”.

Il post di Kate Middleton: "Non sono ancora fuori pericolo ma sto facendo progressi"

Kate ringrazia per i messaggi di vicinanza e incoraggiamento ricevuti negli ultimi mesi. Soprattutto ringrazia chi ha “coraggiosamente condiviso la propria storia” con lei. “Sono sbalordita. Ha davvero fatto la differenza per me e William e ci ha aiutato entrambi a superare alcuni dei momenti più difficili”.

Il 22 marzo scorso ma moglie di William annunciò al mondo di avere un tumore. "Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse adatto per loro, e per rassicurarli che starò bene" spiegò in un video, giustificando il silenzio di due mesi dopo la notizia dell’intervento all’addome. "Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mente, nel corpo e nello spirito".