Pioggia, grandine e raffiche di vento in quasi tutta Italia. È allerta gialla e arancione in 18 regioni: la mappa del maltempo

Roma, 20 agosto 2025 – Maltempo in peggioramento in tutta Italia, che nelle prossime ore sarà invasa da una perturbazione atlantica in arrivo dal Mediterraneo centrale. Ancora piogge, temporali, grandinate e raffiche di vento su buona parte del Paese. È già scattata l’allerta in previsione dei peggioramenti attesi tra oggi e domani: arancione in 5 regioni del Nord e Centro Italia, gialla in altre 12 regioni.

A partire da questa sera, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana. Previste inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Lazio, Umbria e Campania. Il forte maltempo sarà accompagnato da rovesci di forte intensità, tuoni e lampi, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione e gialla: ecco in quali regioni

Per giovedì 21 agosto, la Protezione Civile ha deciso l'allerta arancione su parte di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e l'allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, sui restanti settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e sull'intero territorio di Piemonte, Marche, Umbria e Lazio.

La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo centrale, tenderà nelle prossime ore a stazionare sull'Italia, determinando una fase di maltempo su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. Tale situazione favorirà locali manifestazioni di instabilità anche di forte intensità.

L'avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 20 agosto, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana. Previste inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Lazio, Umbria e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta è consultabile sul sito del Dipartimento.

Ecco le previsioni del tempo sull'Italia da oggi pomeriggio e fino alle 8 di domani mattina.

Perturbazione in transito. La giornata sarà contrassegnata da condizioni di maltempo a carattere irregolare al Nord, soprattutto sul Triveneto.

Temporali irregolari, localmente intensi su Toscana e Umbria, occasionali sul resto del Centro. Sarà più stabile sul resto delle regioni.

Ampiamente soleggiato il Sud dove farà anche più caldo. Venti moderati a prevalente direzione meridionale. Nelle ore notturne e fino alle 8 di venerdì: molto instabile al Nordest, in Toscana, Umbria e Appennini centrali con temporali.

