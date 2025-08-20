Chi sono Alessandro e Tiziana Baudo, il figlio ‘segreto’ e la secondogenita riuniti ai funerali di papà

Roma, 20 agosto 2025 – Migliaia di persone presenti oggi ai funerali di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania, paese d’origine del Re dei conduttori italiani. Tra i partecipanti alla cerimonia non mancavano svariati amici e colleghi di Baudo, su tutti Lorella Cuccarini e Al Bano, e rappresentanti delle istituzioni, come Ignazio La Russa e Renato Schifani. Era ovviamente presente anche la famiglia del presentatore, rappresentata dai due figli Alessandro, 63 anni, e Tiziana, 55 anni. Un amore intenso quello di Pippo con i due figli, con i quali i rapporti si sono evoluti in maniera diversa: Alessandro aveva infatti scoperto di essere suo figlio naturale soltanto all’età di 34 anni.

La storia di Alessandro

Nato dalla relazione con Mirella Adinolfi nel 1962, il primogenito di Baudo Alessandro ha vissuto per una buona parte della sua vita credendo che suo padre fosse Tullio Formosa, che durante gli anni della gioventù si accompagnò con la madre. Il riconoscimento ufficiale arrivò addirittura oltre 30 anni dopo, nel 1996, quando un iter legale confermò il legame di sangue con Pippo e rivelò finalmente le reali origini di Alessandro. Un rapporto che, per ovvie ragioni, è esploso molto tardi tra i due ma che è stato sin da subito ricco di affetto e stima reciproca. Nel 1990 Alessandro rese Pippo nonno per la prima volta, dando alla luce Sean (oggi padre a sua volta). Dopo un lungo periodo in Australia dove ha esercitato la professione di musicista, il primogenito di Baudo vive ormai da diverso tempo a Terni.

Tiziana, la secondogenita

Dal matrimonio tra Pippo Baudo e Angela Lippi nacque nel 1970 Tiziana, che per diversi anni è stata a fianco del padre nel corso della sua lunga carriera. Divenuta da giovane assistente e segretaria personale del conduttore, ha seguito da dietro le quinte numerosi programmi e produzioni presentate da Pippo. Da oltre un ventennio Tiziana, tuttavia, porta avanti in maniera indipendente e autonoma il proprio percorso lavorativo collaborando con RTL 102.5 in ambito relazioni esterne e organizzazione di eventi. La secondogenita di Baudo lo ha reso due volte nonno nello stesso momento, essendo madre dei gemelli Nicholas e Nicole nati nel 2010.