Nato: “Uniti per la pace”. Sostegno alla sicurezza per Kiev. Mosca: inutile parlare senza di noi

Roma, 21 agosto 2025 – L’Alleanza atlantica lancia un’immagine di solidità e compattezza sull’appoggio all’Ucraina. Una posizione che appare come la continuazione dello scenario politico offerto dai Paesi europei, Italia compresa, che hanno preso parte al vertice di Ferragosto a Washington. “Ottima discussione franca tra i capi di Stato maggiore della Nato. E un eccellente aggiornamento sulla situazione della sicurezza da parte del nostro nuovo Comandante Supremo, Alexus Gregory Grynkewich, americano, comandante dello United States European Command e Comandante supremo alleato al suo primo incontro con noi. Ho ringraziato tutti per la partecipazione sempre proattiva a queste riunioni: siamo uniti e questa unità è stata davvero tangibile oggi, come sempre”. Lo ha scritto ieri sui social il presidente del Comitato militare della Nato a Bruxelles, Giuseppe Cavo Dragone, al termine della riunione in videoconferenza dei 32 capi di Stato maggiore dell’Alleanza.

Un'immagine postata nel profilo X del presidente del Comitato Militare della Nato Giuseppe Cavo Dragone, mostra i capi di Stato maggiore della Nato durante l'incontro a Bruxelles

L’ammiraglio Cavo Dragone, ha dato effettivamente l’idea di una riunione serena con tutti i membri militari del club uniti verso un’unica direzione. “Per l’Ucraina è confermato il nostro sostegno. La priorità rimane una pace giusta, credibile e duratura. I nostri pensieri vanno ai coraggiosi fratelli e sorelle in armi. Lodiamo il loro coraggio instancabile nel difendere la loro patria”. Parole che ricordano la determinazione degli ucraini nel difendersi dall’aggressione russa e forniscono l’idea della posizione italiana. È la conferma della linea tracciata dalla premier Giorgia Meloni, e cioè appoggio a Kiev senza frizioni con gli Usa. Tutto pare filato liscio, dunque, ma col gelo di Mosca.

“La giudico una riunione importante i cui risultati sono classificati (riservati, ndr). Il sostegno alla coalizione dei Volenterosi è una risposta tecnica d un input generale politico”, spiega Alessandro Politi, direttore della Nato defence college foundation, capace di leggere gli scenari dell’Alleanza. “Tuttavia la Nato, come già nella fornitura d’armamenti all’Ucraina, non è parte attiva. Per la prima volta in modo elegante viene chiarito che non ci si può disarmare per sostenere l’Ucraina. Sembra un’osservazione di buon senso, ma troppe voci hanno sostenuto in modo poco accorto il “siamo tutti in guerra, tutto per l’Ucraina”. Non è stato così per gli Usa e non può essere così per altri alleati per ovvi motivi di credibilità della deterrenza convenzionale, che serve a evitare l’ impiego di armi nucleari”.

La riunione di Bruxelles ha comunque consolidato il sostegno ai Volenterosi verso soluzioni che possano garantire la sicurezza dell’Ucraina nel solco del processo di pace avviato da Donald Trump. Un funzionario Nato ha ribadito come “l’Alleanza non sia però direttamente coinvolta nell’elaborazione dei piani militari e la cooperazione non può essere congenita”. Dunque l’eventuale sforzo di alcuni alleati non deve intaccare i piani difensivi Nato. Il generalone americano Grynkewich è il frate guardiano dell’operazione e qualsiasi sforzo di singoli Paesi verso l’Ucraina deve avere una giustificazione su come ‘tappare il buco’. Intanto arriva il fuoco di sbarramento del Cremlino, con messaggi rivolti a Parigi e Londra. Il ‘falco russo’ vice del Consiglio di Sicurezza, Dmitrij Medvedev, chiarisce: “La Russia non accetta truppe Nato in Ucraina come peacekeeper”.

Di rinforzo anche il ministro degli Esteri - mastino, Lavrov: “Inutile discutere di sicurezza senza di noi”. Soldati o no sul terreno Donald Trump dice che gli Usa potrebbero fornire la difesa aerea. Prende piede intanto la proposta italiana di adottare un meccanismo europeo simile all’articolo 5 Nato: gli alleati possono soccorrere un partner aggredito. Gli scenari post tregua rimangono aperti. E incerti.