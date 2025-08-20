Il mezzo sorriso della premier

Europa e Giorgia Meloni escono dalla Casa Bianca tirando il sospirone dello scampato pericolo. Dopo l’improvvisata di Trump e Putin in Alaska, sono tornati in qualche modo a essere parte in causa, con in più l’impressione – chissà quanto reale – di aver indotto il presidente Usa a qualche tipo di concessione all’Ucraina. Anche Giorgia Meloni esce con un sorriso, che però è solo a mezza bocca. Essere seduta a fianco del presidente Usa nel tavolo in cui si decidono i destini del mondo è una photo oppurtunity che l’underdog della Garbatella qualche anno fa non avrebbe avuto neppure l’ardire di sognare, e che certamente le potrà essere utile in patria, sventolandola sotto il mento di amici e avversari e ottenendone il massimo in termini di standing e quindi di riconoscibilità. Meloni si porta poi anche a casa la medaglietta dell’articolo 5, l’opzione su cui, in tema di sicurezza per l’Ucraina, si sta adesso ragionando. La premier italiana ha ragione quando ne rivendica la paternità, avendo lei lanciato l’idea qualche mese fa. Ma è soddisfazione da poco. Il mezzo sorriso che non può uscirle dalla bocca riguarda il possibile invio di militari sul campo, di cui si parla e che con ogni probabilità alla fine verrà deciso. L’Italia fino a ora se ne è tenuta fuori, a differenza di Francia, Gran Bretagna e Germania, accampando non si sa quale privilegio. Ma se la discussione sul punto andrà avanti, e andrà avanti (l’Europa potrà delegare la propria sicurezza alla presenza in Ucraina di truppe cinesi e indiane, inevitabilmente filoputin?) allora per palazzo Chigi sarà difficile continuare a dire "noi no". Per stare a certi tavoli occorre pagare e quello potrebbe essere il prezzo. Nel caso Meloni dovrà sorbirsi qualche muso torto di Salvini, ma potrà consolarsi col fatto che le truppe italiane garantirebbero la pace dell’Ucraina ma farebbero saltare per aria quello che resta del Campo largo.