Cisgiordania spezzata in due, Israele vara il maxi insediamento. E chiama i riservisti per invadere Gaza

Tel Aviv, 21 agosto 2025 – “L’illusione della formula dei due Stati viene adesso praticamente rimossa”. Con l’approvazione formale di un ambizioso progetto edile ebraico, che di fatto taglia la Cisgiordania in due tronconi all’altezza di Gerusalemme est, la gioia del ministro nazionalista Bezalel Smotrich non conosce limiti. Appoggiato ad una cartina geografica, che mostrava un lembo di terra compreso fra Gerusalemme e Gerico – al centro del quale spiccava il controverso ‘Piano E-1’ per la costruzione di 3.400 alloggi per israeliani –, ieri Smotrich ha affermato: “Lo Stato palestinese viene rimosso dal tavolo non con slogan, ma con i fatti. Ogni nuovo insediamento, ogni nuovo alloggio è un chiodo ulteriore nella bara di quel pericoloso progetto. Oggi consolidiamo la presenza del popolo ebraico nel cuore della terra d’Israele. Questa è una decisione storica”.

Palestinesi in lotta per la sopravvivenza quotidiana in una Striscia trasformata in ammasso di macerie

I primi appalti sono previsti nei prossimi mesi, e la costruzione della nuova colonia inizierà fra dodici mesi. “Entro 5 anni – secondo Guy Yfrach, il sindaco della vicina città-colonia di Maaleh Adumim (40mila abitanti) – saranno distribuite le chiavi dei nuovi appartamenti”. Nelle stesse ore, a Gaza, l’esercito compiva gli ultimi preparativi in vista della operazione di conquista di

Gaza City. “Ho dato ordine di stringere i tempi”, ha affermato Benyamin Netanyahu mentre l’esercito inoltrava ordini di convocazione per 60mila riservisti.

Il piano ‘E-1’ era congelato da 20 anni a causa della strenua opposizione degli Stati Uniti e dell’Unione europea che ieri ha alzato la voce “La politica di insediamento, che comprende demolizioni, trasferimenti forzati, sfratti e confische di abitazioni, deve cessare. Insieme alle continue violenze dei coloni e alle operazioni militari, queste decisioni unilaterali stanno alimentando una situazione già tesa sul terreno e compromettendo ulteriormente ogni possibilità di pace“, ha avvertito Bruxelles. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha definito “inaccettabili” i nuovi insediamenti.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il sindaco Yifrach – è piuttosto di garantire la continuità urbana israeliana orizzontalmente fra Gerico e Gerusalemme”. Ai palestinesi, ha assicurato, sarà comunque garantita libertà di transito. “Israele cerca di costringerci in cantoni, piuttosto simili a prigioni”, ha denunciato l’Autorità nazionale palestinese. Altre condanne sono giunte da Egitto e Giordania. Il movimento israeliano Peace Now ha accusato Smotrich di “sfruttare la guerra a Gaza per creare sul terreno uno stato binazionale di apartheid”.

Smotrich, titolare delle finanze, guarda lontano e nella nuova finanziaria per il 2026 prevede che Israele dovrà sostenere con 1,6 miliardi di shekel (400 milioni di euro) le necessità della popolazione di Gaza una volta che l’esercito vi abbia assunto un pieno controllo militare. Malgrado la aperta contrarietà del capo di Stato maggiore, il generale Eyal Zamir – per il quale il progetto è una “trappola mortale” –, i vertici militari sono impegnati a prefezionare gli ultimi dettagli della ‘Operazione Carri di Gedeone 2’: la conquista di Gaza City una volta evacuata da 1,2 milioni di palestinesi.

L’esercito sta già avanzando in due rioni periferici (Zeitun e Sabra) e prevede che le operazioni proseguiranno fino al 2026. Sempreché – ha osservato Zamir – il governo non accetti prima la tregua proposta dal mediatore Usa Witkoff, approvata da Hamas. “Possiamo fermarci in ogni momento”, ha spiegato. Ma l’ala militare di Hamas non si arrende. Ieri 20 miliziani hanno fatto irruzione in una postazione dell’Idf e combattuto per oltre un’ora per catturare soldati israeliani, vivi o morti. Sono stati respinti con l’aiuto dell’aviazione e di carri armati.