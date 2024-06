Kate Middleton, un abito bianco per il ritorno in pubblico. Ecco cosa ha scelto la principessa

Roma, 15 giugno 2024 – Prima uscita pubblica per Kate Middleton che torna, dopo un’assenza lunga sei mesi, con un look di grande classe. La principessa, visibilmente dimagrita ma sorridente, per il Trooping the Colour ha indossato un abitino bianco, con tanto di ampio fiocco bianco e nero ad adornare il girocollo, firmato Jenny Packham. Immancabile l’ampio cappello, anch’esso bianco e nero, dello stilista Philip Treacy. Orecchini di perle di Cassandra Goad che la principessa aveva già indossato per il battesimo del principino Louis nel 2019 e a Wimbledon nel 2023. Ai piedi un paio di Jimmy Choo bianche. L’outfit di Middleton è completato da una pochette Mulberry.

Kate Middleton al Trooping the Colour (Ansa)

La principessa era fuori dai radar dall’operazione chirurgica all’addome dello scorso gennaio. Un’assenza colmata dal ritorno in camera ad aprile, dove la principessa ha messo a tacere le più variegate e strampalate ipotesi sulla sua scomparsa dalle scene, rendendo pubblica la sua battaglia contro il tumore.

Ieri quando Kate è tornata a pubblicare sui suoi social. L’ultimo post è una foto bucolica, scattata dal fotografo reale Matt Porteous, accompagnata da informazioni sul suo stato di salute. “Sto meglio – ha scritto Kate –ma non sono ancora fuori pericolo”.

"Sto facendo buoni progressi – ha aggiunto – ma come sa chiunque stia affrontando la chemio ci sono giorni buoni e giorni cattivi. In quelli difficili ci si sente stanchi e si deve cedere al riposo. Ma quando ci si sente forti si vuole sfruttare al massimo la sensazione di benessere". Il trattamento è tuttora in corso e lo sarà ancora per qualche mese: "Però quando mi sento abbastanza bene è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare il mio tempo alle cose che mi danno energia e positività e iniziare a lavorare un po’ da casa".