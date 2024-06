Gioia a metà per il ritorno di Kate Middleton: "Non sono fuori pericolo"

Londra, 14 giugno 2024 – Sarà una visione fuggevole, una mano bianca che saluta come chi torna ma non sa se si ferma. La prima apparizione pubblica da Natale, una sorpresa per tutti. Kate Middleton oggi si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace per il "Trooping the colour", evento insostituibile in casa Windsor, il clou dei festeggiamenti istituzionale del compleanno di Re Carlo. La foresta che ha inghiottito la principessa è sempre alle spalle con i suoi intrighi indecifrabili (come sta davvero?), ma almeno il silenzio è rotto e l’attesa finita. Ci sarà anche lei accanto al suocero, due enigmi oncologici che tengono in affanno la Gran Bretagna. E ha voluto annunciarlo di persona. Alla vigilia, la più amata della Corona ha spiazzato tutti con un post sui social pubblicando la bellissima foto scattata nel 2024 dal fotografo reale Matt Porteous: scorcio bucolico, acqua e verde rasserenanti e soprattutto, magnifica, lei che guarda in alto appoggiata a un albero sontuoso. Giacca, jeans, scarpe da ginnastica. E capelli, lunghi, fluenti come l’edera che li sfiora.

Vedremo se anche stavolta qualcuno andrà a fare le pulci sulla veridicità dell’immagine, intanto la principessa non porta rancore e anzi ringrazia per il sostegno ricevuto negli ultimi due mesi, cioè da quando ha dichiarato di avere un cancro e di essere in terapia. "Sto meglio ma non sono ancora fuori pericolo" - dice oggi – Sono rimasta sbalordita da tutti i gentili messaggi di incoraggiamento che hanno fatto davvero la differenza per me e William e ci hanno aiutati a superare i momenti più difficili". Spiega per quello che può cosa sta passando: "Sto facendo buoni progressi, ma come sa chiunque stia affrontando la chemio ci sono giorni buoni e giorni cattivi. In quelli difficili ci si sente stanchi e si deve cedere al riposo. Ma quando ci si sente forti si vuole sfruttare al massimo la sensazione di benessere". Il trattamento è tuttora in corso, aggiunge, e lo sarà ancora per qualche mese: "Però quando mi sento abbastanza bene è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare il mio tempo alle cose che mi danno energia e positività e iniziare a lavorare un po’ da casa".

Esattamente quello che gli inglesi, stremati dal silenzio, volevano sentirsi dire proprio da lei. Che non fa mancare il colpo di scena: "Non vedo l’ora di partecipare con la mia famiglia alla parata per il compleanno del re questo fine settimana. E spero di essere presente ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, anche se so di non essere ancora fuori pericolo". Racconta una forzata metamorfosi: "Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l’incertezza. Prendo ogni giorno come viene, ascolto il mio corpo e mi permetto di prendermi il tempo necessario per guarire".