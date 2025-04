Le vittime del monte Faito: chi c’era a bordo della funivia precipitata

Napoli, 18 aprile 2025 – Il macchinista e tre turisti stranieri sono le vittime dell’incidente alla funivia del monte Faito. A bordo della cabina a monte, precipitata per diverse centinaia di metri, c’erano cinque persone. Solo una si è salvata: è un israeliano di circa 30 anni, la cui identità non è ancora stata accertata. E’ intubato, in condizioni gravi ma stabili, nel reparto di rianimazione all’Ospedale del Mare di Napoli.

Hanno perso la vita invece Carmine Parlato, 59 anni, dipendente dell’azienda Eav che gestisce il collegamento da Castellammare di Stabia al monte, l'israeliana Janan Suliman, di 25 anni, la britannica Margaret Elaine Winn, di 58 anni e un altro turista britannico.

Nell’altra cabina rimasta sospesa nel vuoto dopo la rottura di un cavo viaggiavano invece 10 persone, tutte messe in salvo. Si tratterebbe di una famiglia tedesca composta da cinque persone, quattro studenti Erasmus (due francesi e due tedeschi) e il macchinista.