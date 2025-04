Il maltempo si sposta a Est. Due dispersi, padre e figlio trascinati via da un torrente nel Vicentino. Allarme rosso per la piena del Po

05:39

Ancora strade chiuse e sfollati in Piemonte

La graduale attenuazione delle piogge sta consentendo un lento e parziale ritorno alla normalità del Verbano Cusio Ossola, una delle zone più investite dall'ondata di maltempo che ha flagellato il Piemonte nelle ultime 48 ore. Le criticità principali - rende noto il presidente della Provincia, Alessandro Lana - rimangono in Valle Anzasca, dove la strada e' ancora interrotta, anche se percorribile per i mezzi di emergenza. In Val Formazza, ai piedi della cascata del Toce, ai piedi della cascata del Toce, invece, la statale e' chiusa per un piccolo tratto, con deviazione su una strada di emergenza comunale. Non migliora al momento la situazione a Villadossola, in località Tappia, dove restano evacuate circa 40 persone.