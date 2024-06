Kate Middleton scrive al suo reggimento Irish Guards: “Spero presto di potervi rappresentare tutti ancora una volta”

Londra, 8 giugno 2024 - Kate Middleton continua la sua lotta contro il cancro, non si mostra in pubblico ed è ferma sulla privacy sua, e della sua famiglia, ma non dimentica i suoi doveri di Principessa di Galles, così ha scritto al suo reggimento Irish Guards di cui è colonnello onorario.

"Spero di potervi rappresentare tutti ancora una volta", esordisce così la missiva alle famose Guardie Irlandesi, parte della Guards Division, è uno dei due reggimenti di fanteria dell'esercito britannico composto da irlandesi (Anche se proibito dal Ireland's Defence Act) e nordirlandesi (l'altro è il Royal Irish Regiment, ndr). Famosa la loro uniforme con il pennachio di color "Blu San Patrizio", portato sulla destra. La mascotte del reggimento è un Levriero irlandese.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning. We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes. Quis Separabit@KensingtonRoyal@ArmyInLondon pic.twitter.com/KQUgB1RmBE — Irish Guards (@irish_guards) June 8, 2024

Kate, le cui condizioni di salute restano un mistero, ha scritto al comandante del suo reggimento per scusarsi della sua assenza in occasione del "Trooping the Colour", la parata che si terrà in onore di Re Carlo III. La principessa Kate ha sottolineato che è "orgogliosa dell'intero reggimento", aggiungendo di "apprezzare tutti coloro che quest'anno si sono allenati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che la loro uniforme sia immacolata" per l'importante appuntamento col re.

"Essere il vostro colonnello resta un grande onore e mi dispiace molto di non poter ricevere il saluto del Colonel's Review di quest'anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento, spero di potervi rappresentare tutti ancora una volta, sono molto dispiaciuta. Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti" conclude Kate. La lettera è stata pubblicata su X dallo stesso reggimento.