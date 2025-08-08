Poveri da non poter andare in spiaggia, ma ricchi di Ai

Milano, 8 agosto 2025 – Sapore di Marte. Nell'estate in cui riceviamo in dono da San Francisco un'intelligenza artificiale ultra-umanizzata (l'amico cervellone che sa tutto, dall'origine dell'universo alle mutazioni genetiche, e ti aiuta pure nei problemi di cuore, sanitari e sentimentali) ci siamo accorti che non possiamo permetterci un ombrellone neppure al Lido dell'Alga sotto casa. Non è alta stagione: è la stagione di Altman. Un bagno di realtà. E un orizzonte lunare. Costa meno un abbonamento al Sapere Totale del noleggio giornaliero di un lettino in Salento. State comodi, se potete. O chiedete l'aiuto virtuale da casa.

Se ne sono accorti per primi a Firenze, dove un Airbnb su due è vuoto e le trattorie servono insalate anziché bistecche-con l'osso-cottura al sangue: "Ma cos'è questo turismo povero?". Gli hotel di Rimini, in assenza di prenotazioni, hanno dovuto ritoccare i tariffari per provare a riempire le camere: "Butta male". Qualche concessionario di sabbia, da Alassio a Gallipoli, s'è ritrovato in lockdown senza neppure l'annuncio di un premier in diretta tv: "Non avevamo così pochi clienti nemmeno durante il Covid". Aprite i vostri profili social: la timeline si riempirà di reel da spiagge semideserte e moccoli di bagnini tristi. Fin quando apparirà Alessandro Gassmann a raccogliere il pensiero di molti: "Cari titolari di stabilimenti balneari, non è che avete esagerato un po'?". Qui il discorso si farebbe lungo, ma lo conoscono tutti: i prezzi sono aumentati ma il problema vero sono gli stipendi fermi e l'inflazione che ha martellato il potere d'acquisto delle famiglie, come si dice.

E Chatgpt-5 cosa dice? Seminascosto da un laptop, in collegamento dalla sede californiana di OpenAi, il nipote Sam (fondatore della società no profit diventata benefit corporation da 300 miliardi di dollari) ha introdotto al mondo la nuova versione della creatura destinata a rivoluzionare il nostro modo di pensare, fare, lavorare, l'AI di livello umano con la risposta sempre pronta. Costa poco, e vale il prezzo. Sa tutto. E' incosciente (per ora) ma impara in fretta. Fa da insegnante, socio, compagno di svaghi e ora pure da medico, in caso di ipocondria fulminante. Di più: ti trasforma in sviluppatore istantaneo di software anche se hai studiato Lettere antiche. "Dà l'impressione di conversare con un esperto in possesso di un dottorato di ricerca, è estremamente veloce nel ragionare, E dà una risposta fantastica", ha sorriso Sam Altman: "I nostri figli faranno cose per noi impensabili. Raggiungeranno un livello di prosperità inimmaginabile". Vedi alla voce Treccani: prosperità indica uno stato di floridezza, sviluppo rigoglioso e benessere, soprattutto economico. Hai capito, Altman? Dopo un paio di generazioni sfortunate, questi figli se la godranno più dei loro padri. E se intanto papi non li porta in spiaggia, amen: il loro turno sta arrivando.

All'alba dell'estate, uno dei cantori dell'italianità da mare – Johnson Righeira – ha raccontato in un'intervista che vive ancora dei diritti d'autore del tormentone pop Vamos a la playa ("Le royalties sono la mia pensione dal 1983") e che la seconda canzone più redditizia è L'estate sta finendo, altro classicone da spiaggia. Un diamante musicale è per sempre. Ce lo mostrava già il Will Freeman di Nick Hornby: è Natale tutti i giorni se hai una jingle bells nell'eredità. Ma qui, in spiaggia, di ombrelloni non ce ne sono più. E per un ritornello così ora basta l’AI. Tu hai già chi ti consola, a me chi penserà?