Usa-Russia, vertice con Putin in Europa (ma non a Roma). Trump sonda Meloni, il ‘niet’ dello zar: “Italia filo-ucraina”

Roma, 9 agosto 2025 – Fervono i preparativi, almeno quelli diplomatici, per il vertice fra Russia e Usa. Ma Mosca sembra porre sempre più veti, dal non rendere obbligatorio il faccia a faccia fra Putin e Zelensky allo scegliere la località dove si terrà il colloquio fra il numero uno del Cremlino e quello della Casa Bianca.

Il ‘niet di Mosca su Roma

Fonti diplomatiche europee, già da ieri mattina avevano confermato la notizia che il presidente americano, Donald Trump, nel colloquio di due giorni fa con la premier, Giorgia Meloni, aveva sondato la disponibilità per fare ospitare il vertice con Putin a Roma. La proposta era stata poi formalizzata dal segretario di Stato, Marco Rubio, nella riunione con Italia, Francia, Germania, Finlandia, Gran Bretagna e Ucraina. Kiev aveva espresso un parere molto favorevole.

A questo punto, la notizia era stata data dell’emittente americana Fox News, ma poco dopo è arrivata la smentita dell’agenzia di Stato russa, Tass, specificando che l’incontro non si terrà in un Paese europeo. Il veto dei russi su Roma è stato posto perché ritengono l’Italia troppo schierata con l’Ucraina. Al momento, la sede più probabile, rimangono ancora gli Emirati Arabi Uniti, particolarmente graditi a Putin.

Le speranze della Ue

Tutti sperano che l’incontro possa portare almeno al congelamento del conflitto. Il premier polacco, Donald Tusk, dopo aver parlato con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, si dice convinto che la sospensione sia più vicina che lontana. "C’è speranza”, ha riferito Tusk. “La parte ucraina è molto interessata al fatto che l’Europa, compresa la Polonia, prenda parte alla definizione di questo futuro cessate il fuoco e, in seguito, della pace”. Quanti margini di manovra possa avere Bruxelles nelle trattative è ancora tutto da vedere.

Secondo l’agenzia stampa Bloomberg, però, la Casa Bianca è al lavoro per assicurarsi il consenso di Kiev e degli alleati europei. Il problema è che cosa proporrà. Stando alle indiscrezioni, l’accordo non va verso quella pace giusta auspicata dall’Unione Europea. Secondo il piano americano, Mosca potrebbe mantenere l’intera area est del Donbass e la Crimea, di fatto congelando la guerra e aprendo la strada a un cessate il fuoco. Gli Usa, però, vorrebbero anche la sospensione immediata dell’offensiva nella regione di Kherson e nell’area di Zaporizhzhia sulle attuali linee di battaglia. Rimane poi il nodo su come la Russia sarà trattata successivamente. Trump ha più volte detto di essere deluso da Putin, ma le sanzioni potrebbero non venire applicate.

I ‘compiti’ di Putin

Che questa volta potrebbe esserci una svolta si capisce anche dalle mosse di Putin. Ieri il numero uno del Cremlino ha parlato con il premier indiano, Narendra Modi, ma soprattutto con il presidente cinese, Xi Jinping.

Secondo l’emittente del Dragone, Cctv, il numero uno di Pechino ha detto al presidente russo che la Cina continua a promuovere pace e negoziati, spiegando che “non esistono soluzioni semplici a questioni complesse" e che il suo Paese manterrà la sua posizione immutata “indipendentemente da come evolverà la situazione”.