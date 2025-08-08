Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Botulino sintomiMerz Israele GazaEyal ZamirTrump PutinFurto villa FiorelloBotulino
Acquista il giornale
CronacaBotulino a Cosenza: disposto sequestro di prodotto in tutta Italia
8 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Cronaca
  3. Botulino a Cosenza: disposto sequestro di prodotto in tutta Italia

Botulino a Cosenza: disposto sequestro di prodotto in tutta Italia

La Procura di Paola vuole accertare se l'eventuale contaminazione abbia riguardato altre confezioni o se la contaminazione sia avvenuta nel punto vendita. Stabili le condizioni dei ricoverati in ospedale

Sono stabili le condizioni dei ricoverati per intossicazione da botulino nell'ospedale di Cosenza

Sono stabili le condizioni dei ricoverati per intossicazione da botulino nell'ospedale di Cosenza

Per approfondire:

Cosenza, 8 agosto 2025 – La Procura di Paola ha disposto il sequestro, su tutto il territorio italiana, di un prodotto commerciale, probabilmente broccoli, che sarebbe all'origine dell'intossicazione da botulino registrata a Diamante (Cosenza) in seguito alla quale un uomo è morto e altre nove persone sono state ricoverate. La Procura, diretta da Domenico Fiordalisi, sta indagando per morte come conseguenza di un altro reato e commercializzazione di alimenti nocivi. 

Secondo quanto si è appreso, il sequestro è finalizzato ad accertare se l'eventuale contaminazione abbia riguardato altre confezioni o se la contaminazione sia avvenuta nel punto vendita. Accertamenti che saranno svolti nei prossimi giorni dai carabinieri del Nas. Contestualmente gli esami sui prodotti trovati all'interno del food truck – che è stato sequestrato – sono svolti anche dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Gli inquirenti stanno accertando anche eventuali responsabilità mediche visto che la vittima si era recata nella clinica privata a Belvedere marittimo. L’uomo, Luigi di Sarno, era un turista 52enne di Cercola (Napoli), che si trovava in villeggiatura in Calabria. Dopo essersi sentito male, è andato a casa dove trascorreva la villeggiatura. Poi si è recato alla clinica privata dove gli avrebbero detto di rivolgersi a una struttura più attrezzata. L'uomo ha quindi deciso di tornare in Campania ma lungo il viaggio, mentre percorreva la strada Fondovalle del Noce, a Lagonegro (Potenza), le sue condizioni sono peggiorate. I familiari hanno avvertito il 118 che ha inviato un'eliambulanza ma l'uomo è morto prima di arrivare in ospedale. Sulla salma è stata disposta l'autopsia.

Intanto sono stabili le condizioni dei nove ricoverati nell'ospedale di Cosenza. Sette sono in terapia intensiva, un ragazzino è in pediatria e un'altra persona al Pronto soccorso. Questi ultimi due sono sotto controllo.

A cinque ricoverati, i medici hanno somministrato il siero immune antitossina botulinica giunto da Taranto e poi da Roma. Altre fiale sono tenute di scorta, visto che i sintomi si possono manifestare fino a 72 ore dopo l'ingestione dell’alimento contaminato. “Il sistema di intervento ha reagito prontamente garantendo ai pazienti l'accesso tempestivo ai trattamenti antidotici salvavita – dichiara Maria Rosaria Campitiello, Capo dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie –. La rapidità dell'intervento è stata possibile grazie alla rete capillare della Scorta strategica Nazionale Antidoti e Farmaci (SNAF) e alla collaborazione sinergica di tutti gli enti coinvolti”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata