Botulino a Cosenza: disposto sequestro di prodotto in tutta Italia

Cosenza, 8 agosto 2025 – La Procura di Paola ha disposto il sequestro, su tutto il territorio italiana, di un prodotto commerciale, probabilmente broccoli, che sarebbe all'origine dell'intossicazione da botulino registrata a Diamante (Cosenza) in seguito alla quale un uomo è morto e altre nove persone sono state ricoverate. La Procura, diretta da Domenico Fiordalisi, sta indagando per morte come conseguenza di un altro reato e commercializzazione di alimenti nocivi.

Secondo quanto si è appreso, il sequestro è finalizzato ad accertare se l'eventuale contaminazione abbia riguardato altre confezioni o se la contaminazione sia avvenuta nel punto vendita. Accertamenti che saranno svolti nei prossimi giorni dai carabinieri del Nas. Contestualmente gli esami sui prodotti trovati all'interno del food truck – che è stato sequestrato – sono svolti anche dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Gli inquirenti stanno accertando anche eventuali responsabilità mediche visto che la vittima si era recata nella clinica privata a Belvedere marittimo. L’uomo, Luigi di Sarno, era un turista 52enne di Cercola (Napoli), che si trovava in villeggiatura in Calabria. Dopo essersi sentito male, è andato a casa dove trascorreva la villeggiatura. Poi si è recato alla clinica privata dove gli avrebbero detto di rivolgersi a una struttura più attrezzata. L'uomo ha quindi deciso di tornare in Campania ma lungo il viaggio, mentre percorreva la strada Fondovalle del Noce, a Lagonegro (Potenza), le sue condizioni sono peggiorate. I familiari hanno avvertito il 118 che ha inviato un'eliambulanza ma l'uomo è morto prima di arrivare in ospedale. Sulla salma è stata disposta l'autopsia.

Intanto sono stabili le condizioni dei nove ricoverati nell'ospedale di Cosenza. Sette sono in terapia intensiva, un ragazzino è in pediatria e un'altra persona al Pronto soccorso. Questi ultimi due sono sotto controllo.

A cinque ricoverati, i medici hanno somministrato il siero immune antitossina botulinica giunto da Taranto e poi da Roma. Altre fiale sono tenute di scorta, visto che i sintomi si possono manifestare fino a 72 ore dopo l'ingestione dell’alimento contaminato. “Il sistema di intervento ha reagito prontamente garantendo ai pazienti l'accesso tempestivo ai trattamenti antidotici salvavita – dichiara Maria Rosaria Campitiello, Capo dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie –. La rapidità dell'intervento è stata possibile grazie alla rete capillare della Scorta strategica Nazionale Antidoti e Farmaci (SNAF) e alla collaborazione sinergica di tutti gli enti coinvolti”.