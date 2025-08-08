Chi è Eyal Zamir, il generale (capo dell’Idf) contrario all’occupazione di Gaza

Roma, 8 agosto 2025 – "Non esiste una risposta umanitaria per il milione di persone che sposteremo a Gaza. Sarà tutto estremamente complesso. Propongo di rimuovere l'obiettivo del ritorno degli ostaggi tra gli obiettivi della guerra", ha detto il capo di stato maggiore Eyal Zamir, secondo quanto riferisce Channel 12, durante la riunione di gabinetto esprimendo contrarietà per il piano presentato dal primo ministro per l’occupazione totale di Gaza.

Zamir, promosso nel suo ruolo appena quattro mesi fa, aveva già messo in guardia sui pericoli, "soprattutto senza una decisione chiara su ciò che verrà dopo, avvertendo che la situazione rischia di complicarsi". Secondo indiscrezioni negli ultimi giorni Zamir avrebbe detto ai collaboratori che "la conquista della Striscia trascinerà Israele in un buco nero". Il piano dei generali prevede: l'accerchiamento di Gaza city e dei campi centrali per isolare il territorio e confinare i combattimenti. Poi: fuoco massiccio, ingressi truppe mirati, evitare trappole.

Eyal Zamir, capo dell'Idf (Ansa)

Non ci occupiamo di teorie, ma di vite umane e della difesa dello Stato

"La cultura del dissenso è parte integrante della storia del popolo d'Israele e rappresenta un elemento fondamentale nella cultura organizzativa dell'Idf. Continueremo a esprimere la nostra posizione senza timore, in modo oggettivo, indipendente e professionale. Non ci occupiamo di teorie, ma di vite umane e della difesa dello Stato. Solo il suo bene e la sua sicurezza sono davanti ai nostri occhi", aveva detto ieri al forum dello stato maggiore.

Lo scontro è quasi totale a questo punto con l’apparato politico. Eppure secondo Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz, Zamir è sempre stato il favorito a sostituire Herzi Halevi, che si era assunto la responsabilità per il fallimento del 7 ottobre. In precedenza, Zamir ha ricoperto il ruolo di vice capo di Stato maggiore, capo del comando meridionale delle Idf e segretario militare del primo ministro.

I rapporti sono stati comunque sempre altalenanti. Zamir, nominato direttore del Ministero della Difesa nel 2023 dall'allora ministro Yoav Gallant, aveva annunciato a novembre l'intenzione di dimettersi, ma aveva poi ritirato la sua decisione su richiesta di Katz.