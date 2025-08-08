Israele occuperà Gaza, l’Onu: “Si fermi”. Fonti egiziane: così Hamas ucciderà gli ostaggi

Roma, 8 agosto 2025 – Ci sono volute 10 ore, ma alla fine il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ottenuto il via libera dal gabinetto di sicurezza per l'occupazione militare di Gaza City. Restano critici gli esponenti dell'opposizione che definiscono il piano "un disastro", ma anche il premier britannico Keir Stramer lo definisce “sbagliato" e invita Tel Aviv a riconsiderarlo. "Questa azione non contribuirà in alcun modo a porre fine al conflitto o a garantire il rilascio degli ostaggi – dice –. Porterà solo altro spargimento di sangue". Alza la voce anche l’Onu che chiede a Israele di fermarsi "immediatamente".
Intanto, secondo quanto scrive il quotidiano libanese Al-Akhbar, l'Egitto avverte gli Stati Uniti che la decisione israeliana spingerà Hamas a giustiziare gli ostaggi israeliani che detiene. Il giornale cita un diplomatico egiziano, secondo cui Hamas e gli altri gruppi terroristici che li detengono "hanno l'ordine di 'neutralizzarli' se i loro rapitori vengono assediati e non riescono a fuggire". L'articolo afferma inoltre che alti funzionari egiziani hanno chiesto un urgente ritorno al tavolo dei negoziati tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza, e che il presidente egiziano Abdel-Fattah el-Sissi ha chiesto di essere messo in contatto diretto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per discutere la questione.
I piani israeliani per la Cisgiordania hanno lo scopo di "cancellare lo Stato palestinese" e di impedire che in futuro si verifichi un altro attacco simile a quello del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas: lo ha detto il ministro delle Finanze di estrema destra, Bezalel Smotrich, al quotidiano Ofek del partito Sionismo Religioso, riporta il Times of Israel. Smotrich ha affermato di lavorare per ristabilire gli ex insediamenti israeliani di Ganim e Kadim nel nord della Cisgiordania, entrambi evacuati e smantellati nell'ambito del disimpegno del 2005, sottolineando che spera di vedere questo piano realizzarsi "nelle prossime settimane".
La Turchia ha condannato il piano approvato dal Gabinetto di sicurezza di Israele per la conquista di Gaza City. "Condanniamo con la massima fermezza la decisione di Israele di espandere la sua operazione militare a Gaza, che costituisce una nuova fase della sua politica espansionistica e genocida nella regione", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara. Il ministero chiede allo Stato ebraico di "interrompere i suoi piani di guerra, accettare un cessate il fuoco a Gaza e avviare negoziati per una soluzione a due Stati", e invita "la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità per impedire l'attuazione di questa decisione".
L'Alto Commissario delle Nazioni per i Diritti Umani, Volker Turk, ha dichiarato in una nota che "il piano del governo israeliano per la completa conquista militare della Striscia di Gaza occupata deve essere immediatamente fermato". Il piano, aggiunge Turk, "va contro il pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia che chiede a Israele di porre fine all'occupazione il prima possibile, la realizzazione della soluzione a due Stati concordata e il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione".
La ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, ha esortato Israele a non attuare i suoi piani di occupazione di Gaza City, una mossa che secondo lei potrebbe costituire una violazione del diritto internazionale. In una dichiarazione rilasciata al Guardian Australia, Wong ha affermato: "L'Australia invita Israele a non intraprendere questa strada, che non farà altro che aggravare la catastrofe umanitaria a Gaza", aggiungendo che "lo sfollamento forzato permanente è una violazione del diritto internazionale".
"Una netta maggioranza di ministri del gabinetto di sicurezza ha ritenuto che il piano alternativo sottoposto al gabinetto di sicurezza non avrebbe portato né alla sconfitta di Hamas né al ritorno degli ostaggi". È quanto si legge nella dichiarazione diffusa stamani sua X dall'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu in cui si annuncia il via libera "al piano del primo ministro per sconfiggere Hamas". La dichiarazione, evidenzia il Times of Israel, non precisa nulla sul "piano alternativo", ma sembra riferirsi alla proposta presentata dal capo di Stato Maggiore delle Idf, Eyal Zamir, che non ha nascosto la sua contrarietà all'occupazione dell'intera Striscia di Gaza.
Non è comunque chiaro, scrive il giornale, il motivo per cui la dichiarazione diffusa stamani dall'ufficio del premier si riferisca solo alla "conquista di Gaza City e non all'occupazione dell'intera Striscia di Gaza", come Netanyahu aveva detto essere il suo piano. Gaza City, evidenzia ancora il quotidiano, è parte del 25% della Striscia che le Idf "devono ancora conquistare, insieme a diversi campi rifugiati nel centro di Gaza" e "non è chiaro" cosa ne sarà nell'ambito del piano autorizzato per le aree "non conquistate" fuori da Gaza City. Secondo il giornale, la decisione di sottolineare nella dichiarazione la zona di Gaza City, dove vivono circa 800.000 palestinesi, indica che sarà un piano graduale e che almeno comincerà da qui.