Sfida all’Italia: "Fate propaganda contro il Cremlino"

L’incaricato d’affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Qui gli è stata notificata una protesta per ciò che lo stesso dicastero ha definito "la campagna anti-russa nello spazio informativo italiano" e la "reazione sproporzionata" del governo Meloni ad una lista di dichiarazioni postata dal ministero di quelli che furono considerati "esempi di discorsi di odio" contro la Russia. Il funzionario italiano è stato convocato martedì, ma solo ieri Mosca ha deciso di rendere noto l’accaduto.

In un comunicato, il ministero degli Esteri russo, retto da Sergey Lavrov (nella foto), lamenta "le coerenti attività antirusse dei media mainstream italiani, i numerosi fake, inclusi articoli dei corrispondenti delle testate presenti a Mosca che contengono informazioni inaffidabili", e "gli attacchi russofobici con il pieno sostegno dei circoli di governo italiani, che permettono dichiarazioni estremamente ostili contro la Russia". Tutto ciò, secondo la diplomazia russa, "contribuisce soltanto ad aggravare la crisi che le relazioni russo-italiane stanno attualmente attraversando". La mossa di Mosca è di carattere speculare e risponde alla convocazione dell’ambasciatore della Federazione russa a Roma, Aleksej Paramonov, avvenuta il 30 luglio scorso, sullo sfondo della cancellazione dei concerti in Italia del direttore di orchestra russo, Valery Gergiev.

Nello specifico, Paramonov era stato convocato alla Farnesina per protestare in seguito alla pubblicazione sul sito del ministero degli Esteri russo di una lista di dichiarazioni di esponenti di 13 Paesi, della Ue e della Nato, giudicate "esempi di discorso di odio" contro la Russia. Tra queste anche una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In una precedente lista, pubblicata nel 2024, comparivano anche dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto.

Nella nota di ieri il ministero degli Esteri russo ricorda anche la cancellazione del concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev alla Reggia di Caserta. "La linea controproducente di creare un’immagine del nemico nella Russia – si afferma ancora nel comunicato –non va in nessun modo a beneficio degli interessi fondamentali degli italiani e non riflette le antiche tradizioni di amicizia e reciproca simpatia tra i popoli della Russia e dell’Italia".