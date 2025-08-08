Roma, 8 agosto 2025 – Panico a bordo, passeggeri feriti e un atterraggio d’emergenza in piena notte: è quanto accaduto lo scorso 4 giugno su un volo Ryanair da Berlino a Milano, colpito da una violenta turbolenza. I passeggeri sono stati dirottati su un piccolo aeroporto nel sud della Germania, lasciati per ore senza informazioni e sistemazioni adeguate.

La turbolenza, da moderata a estrema, si verifica decine di migliaia di volte all’anno in tutto il mondo. Nella maggior parte dei casi si traduce in semplici scossoni, ma nei casi più gravi può causare danni strutturali all’aereo, perdita momentanea di controllo e feriti. Solo negli Stati Uniti, tra il 2009 e il 2024, si sono registrati oltre 200 casi di lesioni gravi legate a questo fenomeno, scrive la Cnn in base ai dati del National Transportation Safety Board.

La buona notizia è che i decessi sono rari e che indossare la cintura di sicurezza riduce quasi sempre il rischio di conseguenze serie. La cattiva notizia è che le turbolenze stanno diventando sempre più frequenti, soprattutto sulle rotte aeree più trafficate, e peggioreranno con il continuo riscaldamento del pianeta.

La colpa è delle correnti a getto (jet stream) - correnti d’aria ad alta quota - che diventano più instabili con l’aumento delle temperature. Le turbolenze in aria limpida (clear air turbolence), che si verificano vicino alle correnti a getto e sono le più insidiose perché invisibili e improvvise, sono cresciute del 55% sull’Atlantico tra il 1979 e il 2020. E sono destinate a raddoppiare entro fine secolo.

Il sito Turbli, che analizza i dati atmosferici globali, ha stilato la classifica delle rotte più turbolente, e la maggior parte della top 10 passa sopra catene montuose. Al primo posto c’è la tratta tra Mendoza (Argentina) e Santiago del Cile (Cile), un percorso di 196 km sopra le Ande che offre un panorama mozzafiato. Seguono i voli Cordoba (Spagna)-Santiago e Mendoza-Salta (Argentina).

La classifica in Europa

In Europa, le rotte più turbolente passano sopra le Alpi: in cima alla classifica c’è Nizza (Francia)-Ginevra (Svizzera), seguita da Nizza-Zurigo (Svizzera) e Milano-Zurigo. L’Italia appare ancora nella lista altre due volte: in ottavo posto troviamo il volo Ginevra-Venezia, mentre a chiudere la top 10 europea è il percorso Venezia-Zurigo.

La relazione tra i cambiamenti climatici attesi e le turbolenze "è un campo di ricerca molto attivo", spiega alla Cnn Robert Sharman, scienziato del National Center for Atmospheric Research. “È difficile ottenere dati certi”.

Il nodo riscaldamento climatico

Gli esperti sottolineano che volare resta comunque il mezzo di trasporto più sicuro. Gli aerei sono progettati per resistere anche a turbolenze intense e tenere allacciata la cintura di sicurezza è il modo più efficace per evitare infortuni. E anche la nostra comprensione del fenomeno sta anche migliorando. “Oggi siamo in grado di prevedere con precisione circa il 75% delle turbolenze”, racconta alla Cnn Joana Medeiros, ricercatrice in meteorologia presso l’Università di Reading.

Ma è sempre più evidente che il riscaldamento globale, alterando in modo invisibile l’atmosfera, rende il cielo più instabile proprio mentre il traffico aereo continua ad aumentare. Di conseguenza, alcune delle rotte più battute al mondo rischiano di diventare molto più turbolente in futuro.