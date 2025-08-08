Fox News: ipotesi incontro tra Putin e Trump lunedì a Roma. Ma l’agenzia Tass smentisce. Cosa sappiamo finora sul summit

Roma, 8 agosto 2025 – Sale l'attesa per l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, che sarebbe il primo tra i leader della Casa Bianca e del Cremlino dall'invasione russa iniziata nel febbraio del 2022.

Secondo Fox News, l'incontro tra i due presidenti potrebbe tenersi a Roma già lunedì. L’emittente ha citato la capitale italiana come una delle possibili sedi.

Ma l’agenzia russa Tass ha già smentito. "Roma non sarà la sede dell'incontro tra Putin e Trump". Il vertice "non sarà in un Paese europeo", ha affermato la fonte dell'agenzia.

Vladimir Putin e Donald Trump in una immagine combo

Putin ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo omologo cinese Xi Jinping per informarlo dei colloqui con gli Usa e sull'atteso vertice con Donald Trump.

Per il tycoon, che ha trascorso i primi mesi del suo secondo mandato a cercare - senza successo - di convincere Putin a fermare la guerra, dopo aver annunciato in campagna elettorale di poter chiudere il conflitto "in 24 ore", si sta finalmente avvicinando l'occasione di un confronto diretto con il suo omologo, dopo i numerosi colloqui telefonici degli ultimi mesi. I due dovrebbero sedersi allo stesso tavolo già la prossima settimana per cercare una via d'uscita alla guerra. Il presidente Usa ha confermato l'ipotesi di un faccia a faccia, assicurando che farà "tutto il possibile per fermare le uccisioni". Dal Cremlino il consigliere Yuri Ushakov ha parlato di "interesse di entrambe le parti" e indicato i prossimi giorni come obiettivo temporale.

Fonti statunitensi e russe hanno confermato che i preparativi per il summit sono in corso, anche se la data definitiva non è ancora stata fissata. Kiev, dal canto suo, sta spingendo per un incontro trilaterale, con la partecipazione di Volodymyr Zelensky. L'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, ha proposto la formula a tre durante colloqui con il presidente russo, che però appare restio: "In generale è possibile, ma servono condizioni che oggi non ci sono", ha precisato Putin. I negoziatori russi, nei colloqui di giugno a Istanbul, avevano chiarito che un incontro diretto tra Putin e Zelensky potrebbe avvenire solo nella fase finale delle trattative, una volta concordati i termini della pace.

Anche la sede dell'incontro resta incerta. Mosca parla di un accordo "di principio" senza svelare il nome, mentre Washington smentisce che il luogo sia stato deciso. Gli Emirati Arabi Uniti sono tra le opzioni indicate da Putin come "adatte", insieme a Turchia e Arabia Saudita, che in passato hanno ospitato incontri diretti tra delegazioni russe e ucraine. Anche la Cina resta in lizza, con l'ipotesi di un vertice ospitato da Xi Jinping a settembre. Escluse invece le capitali dei Paesi Nato, sia per ragioni politiche che per l'ostacolo rappresentato dal mandato di arresto della Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti del leader del Cremlino. Nonostante l'accelerata diplomatica delle ultime settimane, sul piano negoziale le posizioni appaiono ancora distanti.

Cosa vuole Mosca

Mosca pretende il ritiro delle truppe ucraine dalle quattro regioni annesse, la neutralità di Kiev e lo stop definitivo al piano di adesione alla Nato.

Cosa chiede l’Ucraina

L'Ucraina chiede invece un cessate il fuoco immediato, il rifiuto di riconoscere le annessioni e garanzie di sicurezza dagli alleati, inclusa la presenza di truppe straniere con funzione di peacekeeping. Pur ribadendo che la sovranità territoriale non è negoziabile, Zelensky ha ammesso che la riconquista delle aree occupate dovrà avvenire "attraverso la diplomazia e non sul campo di battaglia".