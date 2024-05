"Niente impegni per Kate fino a ottobre". L’ipotesi: Beatrice nuovo ’volto reale’

Kate, la moglie del principe William, potrebbe rimanere lontano dai suoi impegni pubblici fino al prossimo autunno: lo ha rivelato una fonte anonima. Nulla di ufficiale dunque, ma quel che è certo è che della principessa non c’è traccia alcuna. E mentre i sudditi si chiedono preoccupati quali risultati stiano dando le cure contro il cancro, il Palazzo corre ai ripari e potrebbe lanciare, come nuovo ‘volto’ del ‘Windsor team’, Beatrice, la figlia di Sarah Ferguson e del principe di York, l’ultimogenito della regina Elisabetta II, Andrea. "Potrebbe essere il sostegno in più di cui la famiglia ha bisogno", scrive The Times. Perché i tempi della ripresa di Catherine, come viene chiamata a Palazzo da quando è diventata principessa del Galles, sono un mistero. Intanto alcune fonti vicine a Palazzo descrivono Kate come "irriconoscibile, ha perso 15 chili".