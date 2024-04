Re Carlo e Camilla insieme da (quasi) 19 anni. Ecco come festeggeranno l’anniversario

Roma, 3 aprile 2024 – Quello del 9 aprile sarà un anniversario di matrimonio diverso dai precedenti per re Carlo e Camilla. I festeggiamenti per i 19 anni dal fatidico ‘sì’ a Windsor manterranno un profilo basso dato che sia Carlo che la nuora Kate Middleton stanno combattendo la battaglia contro il tumore.

Re Carlo e Camilla, si avvicina l'anniversario di matrimonio

Secondo l’ex maggiordomo del sovrano, ci sarà una cena intima, ma non mancherà il consueto scambio di regali e dei biglietti di auguri, ha detto all’Express Grant Harrold, che lavorò alle dipendenze dell’allora principe Carlo dal 2004 al 2011. “Non posso credere che quest’anno siano 19 anni – ha aggiunto –. Ero lì quel giorno, in chiesa. Quest’anno lo festeggeranno, ma senza grandi celebrazioni”.

“Non organizzeranno feste o cose del genere – aggiunge l’ex maggiordomo –. Forse lo faranno per i 20 anni di matrimonio”. Per poi anticipare che “sarà un evento emozionante e toccante con tutto quello che sta succedendo”, riferendosi alla diagnosi choc del tumore del monarca e della nuora Kate Middleton. “Non ho dubbi che saranno insieme per l’occasione e sono sicuro che, a porte chiuse, probabilmente faranno una cena romantica, ma soltato fra loro”.

Carlo e Camilla si sposarono il 9 aprile del 2005 a Windsor, trent’anni dopo il loro primo incontro a Cambridge. L’unione fu con rito civile e solo una benedizione in Chiesa, in quanto entrambi divorziati. Il loro è stato un amore travagliato e ostacolato, in primis dalla regina Elisabetta. Ma poi con il tempo è riuscito a vincere sulle critiche e i pettegolezzi.