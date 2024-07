Miller’s Girl al cinema: quando esce, trama e anticipazioni

Dal 1 agosto 2024 sarà disponibile nei cinema italiani “Miller’s Girl”, il film che vede protagonista Jenna Ortega, esplosa a livello internazionale grazie alla serie “Mercoledì” distribuita da Netflix (e che avrà presto una seconda stagione). Genere e atmosfere completamente diverse per il film diretto da Jade Halley Bartlett e con Martin Freeman come co-pratagonista. Ecco tutte le anticipazioni.

Miller’s Girl, la trama e le anticipazioni del film

‘Miller’s Girl’ arriva in Italia parecchi mesi dopo la distribuzione negli Stati Uniti. Il film è uscito nelle sale statunitensi il 26 gennaio 2024 e ha ottenuto recensioni contrastanti da parte della critica, non entusiasta sul risultato. Il film è un thriller erotico che vede, come protagonista, Cairo Sweet (Jenna Ortega) nei panni di un'ambiziosa scrittrice di 18 anni, pronta a colpire e fare una buona impressione sul suo nuovo insegnante di scrittura, il professor Jonathan Miller. Il docente, sorpreso dal talento e dall'impegno dimostrato dalla sua studentessa, insieme al suo fascino e al suo umorismo, se ne invaghisce. Lui le commissiona così un nuovo compito, quello di scrivere un racconto su qualcosa che lei conosce. A quel punto la giovane gli propone un testo il cui contenuto appare del tutto inopportuno e mette a rischio la carriera dell’uomo, poiché fa sospettare che tra i due ci sia stata una relazione. ‘Miller’s Girl’ è stato presentato in anteprima al Palm Springs Film Festival l'11 gennaio 2024. Pochi giorni dopo, a partire dal 26 gennaio, è uscito nelle sale. Poi è arrivata la versione digitale negli Usa, il 6 febbraio 2024. Di fronte a un budget di circa 4 milioni di dollari, il film è stato un insuccesso a livello di incassi, arrivando ad incassare poco più di 880.000 dollari al box office. Nel cast, oltre alla Ortega e a Freeman, troviamo anche Gideon Adlon, Bashir Salahuddin, Dagmara Dominczyk, e Christine Adams. Come anticipato prima, anche la critica non è stata particolarmente clemente. Tra i giudizi, possiamo leggere: "Nonostante una coppia di attori di talento e un concetto centrale con una certa quantità di rilevanza nel mondo reale, narrativamente superficiale Miller's Girl suona vuoto". E ancora, tra le opinioni della critica americana, possiamo leggere: “Una specie di dramma psicologico, semi-erotico che, nonostante le sue pretese letterarie, possiede più o meno la stessa portata intellettuale della pubblicità di un profumo. Datato e inquietante in tutti i modi sbagliati, è un film che potrebbe essere sfuggito alla derisione negli anni '80, ma che merita di essere schiaffeggiato oggi". Soprattutto appare poco convincente la confusione che appare nella scelta del genere che passa da “dramma psicologico teatrale e autocoscientemente letterario ad un noir inquietante su una femme fatale determinata a rovinare un uomo scelto a caso”. Jenna Ortega potrà presto consolarsi con l’attesa legata al prossimo film che la vede tra i protagonisti, “Beetlejuice Beetlejuice”, che sarà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia a fine agosto e diretto da Tim Burton. Nelle sale italiane sarà distribuito a partire dal 5 settembre 2024.