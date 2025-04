Festival di Cannes: chi ci sarà, tra rumors e conferme

Manca davvero pochissimo alla 78esima edizione del Festival di Cannes che quest’anno si svolgerà dal 13 al 24 maggio nella città della Costa Azzurra. Per il momento il programma dell’intera kermesse non è ancora stato reso noto ma qualche conferma su alcuni ospiti che vedremo sulla Croisette è già arrivata. Per la stragrande maggioranza dei casi, invece, si tratta ancora solo di rumors e speranze, ma i titoli dei film che potrebbero contendersi la Palma d’Oro iniziano già a circolare.

Chi vedremo certamente a Cannes

Sappiamo con certezza che uno degli ospiti (anche molto atteso) in Costa Azzurra sarà Robert De Niro. L’attore, classe 1943 riceverà, infatti, nel corso della cerimonia di apertura, la Palma d’Oro alla carriera. Il premio Oscar sarà anche protagonista di una Masterclass per il pubblico del festival che si terrà mercoledì 14 maggio al Teatro Debussy.

De Niro non è nuovo a Cannes: quella del 2025 sarà, infatti, la sua settima volta sulla Croisette. In passato, inoltre, si è aggiudicato due volte il premio come migliore attore: nel 1976 per ‘Taxi Driver’ e dieci anni dopo, nel 1986 per ‘The Mission’.

Un’altra fresca conferma è quella che riguarda Tom Cruise. L’attore, che è alla sua terza volta a Cannes, presenterà fuori concorso il film ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’ nella giornata di mercoledì 14 maggio. La pellicola arriverà nei cinema italiani il 22 maggio.

I titoli che potrebbero essere in gara

Sembra confermata la presenza in gara dell’attesissimo ‘Father Mother Sister Brother’ di Jim Jarmusch con Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits. Il film racconta tre storie diverse e ambientate in linee temporali diverse che riguardano il rapporto genitori-figli in età adulta.

Chloé Zhao, la regista Leone d’oro e premio Oscar per ‘Nomadland’, dovrebbe invece presentare ‘Hamnet’, tratto dall’omonimo romanzo di Maggie O'Farrell che racconta la storia del giovanissimo figlio di Shakespeare.

Potrebbe essere presentato a Cannes anche ‘The Chronology of Water’, il debutto alla regia di Kristen Stewart con Imogen Poots. Il film è un adattamento dell’omonimo bestseller del 2011 scritto da Lidia Yuknavitch, docente e scrittrice che ha raccontato nel libro la sua vita molto turbolenta.

Altri titoli che circolano come possibili film in gara sono ‘Couture’ di Alice Winocour, con Angelina Jolie come protagonista; ‘Bugonia’ di Yorgos Lanthimos; ‘No Other Choice’ di Park Chan-wook e ‘The history of sounds’ di Oliver Hermanus con Paul Mescal e Josh O’Connor nei panni di due innamorati.

I possibili film italiani a Cannes

L’Italia dovrebbe essere rappresentata al 78esimo Festival di Cannes da ‘Fuori’ di Mario Martone. Il film racconta la permanenza a Rebibbia di Goliarda Sapienza e l’amicizia stretta tra la scrittrice e due donne incontrate in carcere. Le detenute hanno i volti di Matilda De Angelis ed Elodie; Sapienza è interpretata, invece, da Valeria Golino (regista della serie ‘L’arte della gioia’, tratta dal romanzo più conosciuto della scrittrice e candidata ai David di Donatello).

Valeria Golino – insieme a Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella – è anche tra i protagonisti di ‘La Gioia’, nuovo film di Nicola Gelormini che potrebbe essere in concorso. Durante la kermesse potrebbe anche essere presentato ‘Duse’ di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Eleonora Duse.