‘Il Giardiniere’: com’è la nuova serie spagnola in uscita su Netflix

”Il Giardiniere” sta per spalancare le porte del suo mondo. L’11 aprile esce su Netflix una delle serie più attese di questo periodo. Una produzione spagnola composta da 6 episodi di circa 50-60 minuti l’uno che vede come protagonista Álvaro Rico, già noto al pubblico per aver interpretato Polo in un’altra serie iberica di successo: "Élite". Scopriamo trama, cast e curiosità su ‘Il Giardiniere’.

Il Giardiniere: la trama

Una serra come copertura per una rete di sicari: è questo lo scenario in cui si muove Elmer (Álvaro Rico) un giovane tormentato da un passato oscuro e da un presente dominato da sua madre, China Jurado. Donna manipolatrice e ossessiva, La China gestisce un’attività di giardinaggio che cela in realtà una spietata organizzazione criminale. Il cuore del racconto è la lotta interiore di Elmer, cresciuto in un ambiente dominato dalla violenza e privo di emozioni a causa di un misterioso incidente che ha subito quando aveva solo sei anni. È così diventato un ragazzo freddo e imperturbabile: uccidere per lui non è mai stato un problema. Almeno fino a quando un nuovo incarico non cambia le cose: eliminare Violeta, un’insegnante d'asilo. Quello che dovrebbe essere un compito come tanti finirà per sconvolgere il mondo di Elmer mettendo in crisi i suoi rapporti famigliari e non solo.

Chi sono i protagonisti: ecco il cast

C’è un cast d’eccezione e totalmente spagnolo per questa serie diretta da Mikel Rueda e Rafa Montesinos, con la sceneggiatura curata da Miguel Sàez Carral (autore de “Non una di meno”).

Come detto, Álvaro Rico (Élite, La caccia, Sagrada familia) è il protagonista principale, Elmer. Accanto a lui Cecilia Suárez (“Boston legal”, “Medium” e “Qualcuno deve morire”) che interpreta la madre, China Jurado. Nel cast anche Catalina Sopelana (“Prigione 77” e “Sky rojo”) nelle vesti di Violeta.

Perché vedere Il Giardiniere su Netflix

"Il Giardiniere" si preannuncia come un titolo intenso che esplora il buio della violenza e la luce della redenzione attraverso una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena

“Un buon giardiniere non rivela i suoi segreti” dice Elmer in un passaggio della serie.

Ecco, tra tensioni psicologiche, segreti familiari e colpi di scena, la miniserie si presenta come un thriller dalle tinte noir, in cui amore e morte si mescolano in un’alchimia pensata per tenere il telespettatore incollato allo schermo.