Occhi rossi e stanchezza. Il discorso (registrato) di re Carlo ai sudditi

Un appello più che sincero a "prendersi cura l’uno dell’altro", in particolare nei momenti del bisogno, è stato rivolto da re

Carlo III (foto) in un’occasione molto sentita nel Regno Unito, la messa del Giovedì Santo, e in un periodo di forti difficoltà per la famiglia reale, alle prese coi problemi di salute dello stesso sovrano e della principessa di Galles, entrambi sottoposti a una terapia contro il cancro. Le parole del monarca – accompagnate da una foto ufficiale dove si scorgono occhi rossi e un po’ di stanchezza – sono risuonate all’interno della cattedrale di Worcester, gremita di rappresentanti del clero anglicano, autorità locali e sudditi, in un messaggio registrato a metà marzo in cui Carlo ha espresso la sua "grande tristezza" per non poter essere presente alla funzione. Anche se non ci sono stati riferimenti diretti alla salute sua e della nuora, l’intervento è stato largamente interpretato dai media del Regno come una riflessione sulla risposta di grande solidarietà della nazione alle sfide del sovrano e di Kate.