Decine di missili sulle centrali elettriche ucraine, Kiev: gravi danni. Colpito ospedale psichiatrico a Kharkiv

06:40

Attacchi russi contro quattro centrali elettriche ucraine. Kiev: "Gravi danni"

Gli attacchi missilistici notturni compiuti dai russi hanno provocato «gravi danni» ad almeno quattro centrali elettriche in tre regioni dell'Ucraina, secondo quanto denuncia il ministero per l'Energia di Kiev. "Il nemico - ha scritto su Facebook il ministro, German Galushchenko - ha nuovamente attaccato le infrastrutture energetiche del Paese. In particolare centrali delle oblast di Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk e Leopoli", le ultime due delle quali nell'ovest dell'Ucraina. "Ci sono gravi danni ai macchinari", ha aggiunto, citando la compagnia elettrica Dtek.