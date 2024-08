Oasis Live 2025: biglietti in vendita, ma accaparrarseli è un’impresa. E la band mette il veto al secondary ticketing

Roma, 31 agosto 2024 – La vendita dei biglietti per l’atteso ritorno sui palchi degli Oasis si è aperta stamattina, ma i fan stanno avendo non poche difficoltà ad accaparrarsi i biglietti: i siti di Ticketmaster, See Tickets e Gigsandtours, su cui è possibile acquistare i ticket per le date nel Regno Unito, hanno segnalato problemi tecnici ancora prima della messa in vendita per la mole di utenti che si è riversata sulle loro piattaforme, riporta la BBC. E pochi minuti dopo l’effettiva messa in vendita, le persone in coda per i concerti londinesi al Wembley Stadium di luglio e agosto 2025 hanno visto più di un milione di persone davanti a loro. Ma non sono stati i più sfortunati: alcuni fan si sono ritrovati nella “coda per la coda”, con tutti e tre i venditori di biglietti che hanno reindirizzato le persone a una pagina che diceva che i loro siti web stavano registrando una domanda elevata.

Gli Oasis hanno annunciato 14 concerti nel 2025, tra Regno Unito e Irlanda

Il sito web di Ticketmaster ha chiesto ai fan di avere pazienza: “Come previsto gli Oasis sono incredibilmente popolari. Stiamo elaborando gli ordini il più rapidamente possibile, quindi vi preghiamo di mantenere il vostro posto in fila”, ha scritto il portale di vendita biglietti, aggiungendo alcune indicazioni, tra cui “assicurarsi di utilizzare una sola scheda, di cancellare i cookie e di assicurarsi di non utilizzare alcun software VPN sul proprio dispositivo”.

Intanto, nonostante gli avvertimenti della band, è già iniziato il reselling: poco dopo l'inizio della prevendita di tre ore di venerdì, riservata a un numero limitato di fan, i biglietti per i concerti nel Regno Unito sono stati messi in vendita online a più di 6.000 sterline, circa 40 volte il valore nominale di un biglietto in piedi. Gli Oasis sono intervenuti venerdì sera – mentre la prevendita era ancora in corso – rilasciando un comunicato in cui esortavano a non rivendere i biglietti a prezzi più alti su siti web non legati al loro promotore e avvisando che tutti i ticket presenti su piattaforme di reselling verranno annullati.

I biglietti per il tour costano tra le 70 e le 500 sterline (80-600 euro). Allo stadio di Wembley, a Londra, si parte da 74 pound (87 euro) per arrivare sino a 506 (oltre 600 euro) se si vuole un trattamento vip. I posti più economici sono per i live al Principality Stadium di Cardiff, dove si possono trovare a 73 pound (86 euro), a 74 (87 euro) per il Murrayfield Stadium di Edimburgo. Per quanto riguarda invece le due date in programma in Irlanda al Croke Park di Dublino si parte dagli 86 euro, spese di prenotazione escluse. Nella città natale della band, a Manchester, i biglietti costano ben 148 sterline (176 euro), con disponibilità solo per posti in piedi, mentre si deve spendere molto di più per i pacchetti speciali.