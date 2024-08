Oasis, tutte le date della reunion e i biglietti

I fratelli Gallagher tornano davvero: nel 2025 la reunion degli Oasis avrà date e luoghi. Date, tante per fortuna, e luoghi tutti in Inghilterra, Scozia e Irlanda. Insomma, i fan del brit pop dovranno convergere da tutto il mondo nel Regno Unito durante l’estate del 2025.

Quando saranno in vendita i biglietti per i concerti degli Oasis nell’estate del 2025? I costi rischiano di essere proibitivi per molti fan – bisogna anche calcolare il prezzo della trasferta per e del pernottamento per chi arriva dall’Italia -, ma tentar non nuoce. I biglietti saranno acquistabili sulle piattaforme online dalle 8 per il Regno Unito e dalle 9 per l’Irlanda di sabato 31 agosto.

4-5 giugno: Cardiff Principality Stadium

11-12-19 e 20 giugno: Manchester Heaton Park

25-26 giugno e 2-3 agosto: Londra Wembley Stadium

8-9 agosto: Edimburgo Scottish Gas Murrayfield Stadium

16-17 agosto: Dublino Croke Park

Liam e Noel Gallagher insieme sullo stesso palco. Sino a pochi mesi fa sembrava fantascienza. Pur essendo fratelli, i due Gallagher sono come il giorno e la notte. Diversi. Anzi, diversissimi. E proprio per questo, e per la loro genialità musicale, gli Oasis hanno fatto epoca. Diventando miti assoluti. Sino al 2009, anno dello scioglimento della band. In realtà gli Oasis si stavano trascinando durante gli ultimi anni, anche perché il successo di ‘Definitely maybe’ e, soprattutto, ‘(What’s the story) Morning glory?’ non sarebbe mai stato replicabile. A proposito di ‘Definitely maybe’, il 30 agosto 2024 questo album compirà 30 anni. Un bel modo di festeggiare, quello dell’annuncio della reunion della band. La domanda che in tanti si pongono però è: riusciranno i fratelli Liam e Noel Gallagher a mettere da parte i rancori che li hanno caratterizzato in tutti questi anni?