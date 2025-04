Elezioni in Canada, vincono i liberali “anti-Trump” di Mark Carney

Roma, 29 aprile 2025 – I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza.

Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre, che per mesi erano stati in testa a tutti i sondaggi e che avrebbero risentito dell'”effetto Trump”.

Carnery, ex governatore della Banca centrale canadese, ha condotto la campagna elettorale all'insegna della forte opposizione ai dazi imposti dal presidente americano e alle sue minacce di annessione del Paese.

Dopo l’annuncio delle proiezioni che gli assegnano la vittoria, il primo ministro canadese e leader del Partito liberale, Mark Carney, ha incontrato i suoi sostenitori a Ottawa, “Chi è pronto a difendere il Canada insieme a me?», ha chiesto, accolto da un'ovazione della folla. Il leader dei liberali ha dedicato parte del suo intervento alle tensioni con gli Stati Uniti guidati dal presidente Donald Trump. “Come avverto da mesi, l'America vuole la nostra terra, le nostre risorse, la nostra acqua”, ha detto. “Il presidente Trump sta cercando di spezzarci per poterci possedere. Questo non accadrà mai”, ha sottolineato.

Ha guidato due banche centrali ma non era mai stato eletto. Il primo ministro canadese Mark Carney, che ha vinto le elezioni generali di lunedì, è abituato a navigare nella tempesta. Con la vittoria del suo partito alle elezioni legislative, dovrà rapidamente mettersi alla prova contro Donald Trump. Una sfida che dice di poter vincere: "Sono più utile nei momenti di crisi. Non sono molto bravo in tempo di pace", ha detto di recente, in tono divertito, a un piccolo pubblico in un bar dell'Ontario. In poche settimane, questo sessantenne novizio della politica è riuscito a convincere i canadesi che la sua competenza in materia economica e finanziaria lo rende l'uomo giusto per guidare il paese immerso in una crisi senza precedenti. In effetti, la recessione minaccia questa nazione del G7, la nona economia più grande del mondo, dopo l'imposizione dei dazi doganali da parte di Trump, che continua a ripetere che il destino del Canada è quello di diventare uno stato americano.

Il leader conservatore canadese Pierre Poilievre ha promesso di collaborare con il governo liberale per contrastare la guerra commerciale e le minacce di annessione del presidente statunitense Donald Trump, dopo che le proiezioni hanno attribuito la vittoria al partito di Mark Carney . "Metteremo sempre il Canada al primo posto”, ha detto ai sostenitori, aggiungendo: “I conservatori collaboreranno con il primo ministro e tutti i partiti con l'obiettivo comune di difendere gli interessi del Canada e ottenere un nuovo accordo commerciale che ci lasci alle spalle questi dazi, proteggendo al contempo la nostra sovranità”.