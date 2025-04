Amici Serale 26 aprile: eliminati e cosa è successo nella sesta puntata. Il colpo di scena

Mancano tre puntate alla finale del Serale di Amici 24 e si delineano i favoriti per la vittoria finale. Nella puntata in onda oggi, sabato 26 aprile, in Prima serata su Canale 5 registrata giovedì 24 aprile si è visto di tutto: nessun guanto di sfida fra professori, ma una lunga e articolata discussione fra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La “pietra dello scandalo” è stato il ballerino Francesco. Proprio lui è il favoritissimo alla vittoria finale perlomeno del circuito di danza.

Chi è stato l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 2025?

Gli ospiti

Nessun ospite comico nella puntata di sabato 26 aprile, ma due ospiti musicali si sono succeduti sul palco: Achille Lauro e Holden, quest’ultimo concorrente di Amici nella passata edizione.

I favoriti

Chi sono i favoriti alla vittoria finale di Amici 24? Senza dubbio nel circuito di ballo sono senza dubbio Francesco e Alessia. Daniele sembra un po’ più staccato. Fra i concorrenti di canto, invece, continua ad essere lotta a due fra Antonia e Nicolò. Sono loro i due talenti più splendenti di questa edizione nel canto.

L’eliminato

A rischio eliminazione nella sesta puntata del Serale di Amici 2025 finiscono i cantanti Nicolò e TrigNO e la ballerina Chiara. A salvarsi subito è il primo, mentre la sfida finale è proprio fra i due fidanzati TrigNo e Chiara.

Il colpo di scena

Chi è stato eliminato? Il nome del concorrente o della concorrente che deve lasciare il talent show di Canale 5 si saprà alla fine della puntata di sabato 26 aprile, ma quello che è successo durante il ballottaggio riporta la mente del pubblico alla passata edizione di Amici: il giudice Cristiano Malgioglio non ha saputo scegliere fra i contendenti e quindi si è rifiutato di votare non riuscendo ad esprimere un parere definitivo.