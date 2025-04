Isola dei Famosi 2025, troppi ex nel cast dei naufraghi

L’opinionista - al singolare e unica, come solo una conduttrice del suo calibro e della sua storia può essere - c’è, la conduttrice e l’inviato anche - e queste sono le due incognite principali: adesso mancano solo l’ufficialità della partecipazione di tutto il cast di naufraghi e nove giorni all’inizio dell’Isola dei Famosi. Il programma inizia infatti mercoledì 7 maggio.

Questa edizione del surviving game di Canale 5 condotto da Veronica Gentili con l’inviato dall’Honduras Pierpaolo Pretelli e, soprattutto, l’opinionista Simona Ventura è a buon diritto ammantata di un’aura di curiosità e i motivi sono molteplici: i flop, rumorosissimi, di Grande Fratello e The Couple in termini di ascolti tv e di coinvolgimento dell’opinione pubblica e i cambi al timone.

Cestinati in toto, infatti, i protagonisti in studio dell’ultima edizione: la conduttrice Vladimir Luxuria e gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Peccato per Elenoire Casalegno, che in quell’edizione da inviata aveva dato un reale contributo in professionalità, capacità, competenza e simpatia.

C’è grande attesa, fra il pubblico ma soprattutto fra gli addetti ai lavori - va considerato che ormai programmi come reality show, reality game e surviving game hanno perso presso i telespettatori l’appeal che avevano anche soltanto fino a prima della pandemia - per il cast dei naufraghi. A rivelare i nomi di alcuni dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 è stata la rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Sarebbero l’ex Uomini e Donne Teresanna Pugliese, l’ex Grande Fratello Cristina Plevani, l’ex Amici Nunzio Stancampiano, le ex Gf Vip Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti, i cantanti Angelo Famao e Paolo Vallesi, la tennista Camila Giorgi, gli attori Mirko Frezza e Loredana Cannata, il comico e conduttore televisivo e radiofonico Omar Fantini, Chiara Balistreri, balzata agli onori delle cronache per le violenze subite per mano dell’ex fidanzato.

Un cast di naufraghi che dà conto di due dati di fatto ben precisi: i veri vip italiani non hanno alcuna intenzione di partecipare a programmi come Isola dei Famosi o Grande Fratello e spesso reality e talent vengono usati come viatico per la partecipazione ad altri reality. In una sorta di circolo vizioso. Che, almeno negli ultimi anni, non ha mai contribuito alla creazione di veri personaggi che poi rimangono nella mente e nel cuore del grande pubblico.

Il rischio, quindi, è che con un cast di concorrenti del genere anche questa edizione dell’Isola dei Famosi possa essere un flop.