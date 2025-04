Previsioni meteo Italia 29 aprile - 4 maggio 2025: sole, caldo e qualche temporale

L’Italia si prepara a vivere una settimana meteorologica caratterizzata da un progressivo rinforzo dell’anticiclone africano, che porterà temperature in deciso aumento e condizioni prevalentemente soleggiate, soprattutto a partire da mercoledì 30 aprile. Tuttavia, l’inizio della settimana sarà ancora influenzato da una certa instabilità, con temporali e rovesci sparsi, in particolare lunedì 28 e martedì 29 aprile. Di seguito, un’analisi dettagliata delle previsioni giorno per giorno, suddivise per macroregioni (Nord, Centro, Sud) e con focus specifico sui capoluoghi di provincia, basata sui dati più recenti dei principali modelli meteorologici.

Martedì 29 aprile 2025

Nord Italia

La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni di stabilità prevalente, con il sole che dominerà su gran parte delle regioni settentrionali. Tuttavia, modesti disturbi pomeridiani potranno portare a locali rovesci o temporali sui rilievi alpini e appenninici. Le temperature saranno miti, con massime comprese tra 20 e 24°C.

Torino: sereno o poco nuvoloso, con temperature tra 12°C e 22°C. Possibili nubi sparse nel pomeriggio.

Milano: cielo sereno, con massime intorno ai 23°C e minime di 13°C. Venti deboli.

Venezia: sereno sulla laguna, ma con possibili nubi sparse nel pomeriggio. Temperature tra 14°C e 22°C.

Trieste: cielo prevalentemente sereno, con massime di 21°C.

Genova: nubi sparse in riviera, ma senza precipitazioni significative. Temperature tra 13°C e 20°C.

Bologna: sereno, con temperature tra 12°C e 23°C.

Trento: sereno, ma con possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature tra 10°C e 21°C.

Aosta: cielo poco nuvoloso, con massime di 20°C.

Centro Italia

Al Centro, la giornata sarà caratterizzata da un miglioramento rispetto a lunedì, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube sparsa potrà formarsi sui litorali tirrenici e sulle zone interne, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature saranno in leggero aumento, con massime tra 20 e 24°C.

Roma: sereno, con temperature tra 14°C e 24°C. Venti deboli da sud.

Firenze: sereno o poco nuvoloso, con massime di 23°C e minime di 11°C.

Perugia: nubi sparse con ampie schiarite, temperature tra 12°C e 22°C.

Ancona: sereno, con massime di 21°C.

L’Aquila: cielo sereno, temperature tra 10°C e 20°C.

Campobasso: nubi sparse con schiarite, massime di 20°C.

Sud Italia e Isole

Al Sud e sulle isole maggiori, la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con qualche nube sparsa sulle zone interne siciliane e sulla dorsale calabra, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno più elevate rispetto al Nord, con massime tra 22 e 26°C.

Napoli: sereno, con temperature tra 15°C e 24°C.

Bari: cielo sereno, massime di 23°C.

Catanzaro: nubi sparse con ampie schiarite, temperature tra 14°C e 22°C.

Palermo: sereno, con massime di 24°C.

Cagliari: cielo sereno, temperature tra 14°C e 23°C.

Potenza: sereno o poco nuvoloso, massime di 20°C.

Mercoledì 30 aprile 2025

Nord Italia

L’anticiclone africano inizia a consolidarsi, portando una giornata di sole pieno su tutto il Nord. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, con massime che localmente potranno raggiungere i 26-28°C in pianura. Nessun fenomeno precipitativo previsto.

Torino: sole pieno, temperature tra 13°C e 25°C.

Milano: cielo sereno, massime di 26°C.

Venezia: sereno, con temperature tra 15°C e 24°C.

Trieste: soleggiato, massime di 23°C.

Genova: sereno, temperature tra 14°C e 22°C.

Bologna: cielo sereno, massime di 25°C.

Trento: sole pieno, temperature tra 11°C e 23°C.

Aosta: sereno, massime di 22°C.

Centro Italia

Anche al Centro il tempo sarà stabile e soleggiato, con l’alta pressione che garantirà cieli sereni. Le temperature saranno estive, con massime tra 24 e 27°C. Venti deboli, prevalentemente meridionali.

Roma: sole pieno, temperature tra 15°C e 26°C.

Firenze: sereno, massime di 25°C.

Perugia: cielo sereno, temperature tra 13°C e 24°C.

Ancona: soleggiato, massime di 23°C.

L’Aquila: sereno, temperature tra 11°C e 22°C.

Campobasso: cielo sereno, massime di 22°C.

Sud Italia e Isole

Al Sud e sulle Isole, il tempo sarà ampiamente soleggiato, con temperature che localmente potranno sfiorare i 28°C, specie in Sicilia. Qualche nube sparsa potrà formarsi nel pomeriggio sulle zone interne, ma senza precipitazioni.

Napoli: sereno, temperature tra 16°C e 26°C.

Bari: cielo sereno, massime di 24°C.

Catanzaro: sole pieno, temperature tra 15°C e 24°C.

Palermo: sereno, massime di 26°C.

Cagliari: cielo sereno, temperature tra 15°C e 25°C.

Potenza: soleggiato, massime di 22°C.

Giovedì 1 maggio 2025 (Festa del Lavoro)

Nord Italia

La giornata festiva sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con temperature che continueranno a salire, toccando picchi di 27-29°C in pianura. L’anticiclone africano garantirà condizioni ideali per gite e attività all’aperto.

Torino: sole pieno, temperature tra 14°C e 27°C.

Milano: cielo sereno, massime di 28°C.

Venezia: sereno, temperature tra 16°C e 26°C.

Trieste: soleggiato, massime di 24°C.

Genova: sereno, temperature tra 15°C e 24°C.

Bologna: cielo sereno, massime di 27°C.

Trento: sole pieno, temperature tra 12°C e 25°C.

Aosta: sereno, massime di 24°C.

Centro Italia

Al Centro, il 1° maggio sarà una giornata estiva, con cieli sereni e temperature massime tra 25 e 28°C. Nessun rischio di precipitazioni, con venti deboli e clima mite anche in serata.

Roma: sole pieno, temperature tra 16°C e 27°C.

Firenze: sereno, massime di 26°C.

Perugia: cielo sereno, temperature tra 14°C e 25°C.

Ancona: soleggiato, massime di 24°C.

L’Aquila: sereno, temperature tra 12°C e 23°C.

Campobasso: cielo sereno, massime di 23°C.

Sud Italia e Isole

Al Sud e sulle Isole, il tempo sarà stabile e soleggiato, con temperature che in alcune aree, come la Sicilia, potranno raggiungere i 29°C. Condizioni perfette per trascorrere la festività all’aperto.

Napoli: sereno, temperature tra 17°C e 27°C.

Bari: cielo sereno, massime di 25°C.

Catanzaro: sole pieno, temperature tra 16°C e 25°C.

Palermo: sereno, massime di 28°C.

Cagliari: cielo sereno, temperature tra 16°C e 26°C.

Potenza: soleggiato, massime di 23°C.

Venerdì 2 maggio 2025

Nord Italia

Il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno elevate, tra 26 e 29°C. Qualche nube sparsa potrà formarsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, ma senza precipitazioni significative.

Torino: sole pieno, temperature tra 14°C e 28°C.

Milano: cielo sereno, massime di 29°C.

Venezia: sereno, temperature tra 16°C e 26°C.

Trieste: soleggiato, massime di 25°C.

Genova: sereno, temperature tra 15°C e 24°C.

Bologna: cielo sereno, massime di 28°C.

Trento: sole pieno, temperature tra 12°C e 26°C.

Aosta: sereno, massime di 24°C.

Centro Italia

Al Centro, la stabilità atmosferica sarà ancora protagonista, con cieli sereni e temperature tra 25 e 28°C. Venti deboli e clima estivo.

Roma: sole pieno, temperature tra 16°C e 28°C.

Firenze: sereno, massime di 27°C.

Perugia: cielo sereno, temperature tra 14°C e 26°C.

Ancona: soleggiato, massime di 25°C.

L’Aquila: sereno, temperature tra 12°C e 24°C.

Campobasso: cielo sereno, massime di 24°C.

Sud Italia e Isole

Al Sud e sulle Isole, il tempo sarà soleggiato, con temperature che potranno toccare i 30°C in Sicilia. Qualche nube sparsa sulle zone interne, ma senza fenomeni.

Napoli: sereno, temperature tra 17°C e 28°C.

Bari: cielo sereno, massime di 26°C.

Catanzaro: sole pieno, temperature tra 16°C e 26°C.

Palermo: sereno, massime di 29°C.

Cagliari: cielo sereno, temperature tra 16°C e 27°C.

Potenza: Ssleggiato, massime di 24°C.

Sabato 3 maggio 2025

Nord Italia

Il weekend inizia con tempo stabile e soleggiato, ma verso sera alcune nubi potranno avvicinarsi da ovest, segno di un possibile cambio di circolazione. Le temperature rimarranno elevate, tra 26 e 29°C.

Torino: sereno, ma con nubi in aumento in serata. Temperature tra 15°C e 28°C.

Milano: sereno, ma con nubi sparse in serata. Temperature tra 17°C e 27°C.

Venezia: soleggiato, con nubi in aumento verso sera. Massime di 25°C.

Trieste: soleggiato, con nubi in aumento verso sera. Massime di 25°C.

Genova: sereno, con nubi sparse in serata. Temperature tra 16°C e 25°C.

Bologna: cielo sereno, nubi in aumento in serata. Massime di 28°C.

Trento: sole pieno, nubi sparse in serata. Temperature tra 13°C e 26°C.

Aosta: sereno, con nubi in aumento in serata. Massime di 25°C.

Centro Italia

Al Centro, la giornata sarà soleggiata, con temperature tra 25 e 29°C. Verso sera, qualche nube potrà formarsi, ma senza precipitazioni.

Roma: sole pieno, nubi sparse in serata. Temperature tra 17°C e 28°C.

Firenze: sereno, nubi in aumento in serata. Massime di 27°C.

Perugia: cielo sereno, nubi sparse in serata. Temperature tra 15°C e 26°C.

Ancona: soleggiato, nubi in aumento verso sera. Massime di 25°C.

L’Aquila: sereno, nubi sparse in serata. Temperature tra 13°C e 24°C.

Campobasso: cielo sereno, nubi in aumento in serata. Massime di 24°C.

Sud Italia e Isole

Al Sud e sulle Isole, il tempo sarà soleggiato, con temperature tra 26 e 30°C. Qualche nube sparsa in serata, ma senza fenomeni significativi.

Napoli: sereno, nubi sparse in serata. Temperature tra 18°C e 28°C.

Bari: cielo sereno, nubi in aumento in serata. Massime di 26°C.

Catanzaro: sole pieno, nubi sparse in serata. Temperature tra 17°C e 26°C.

Palermo: sereno, nubi sparse in serata. Massime di 30°C.

Cagliari: cielo sereno, nubi in aumento in serata. Temperature tra 17°C e 27°C.

Potenza: soleggiato, nubi sparse in serata. Massime di 24°C.

Domenica 4 maggio 2025

Nord Italia

La giornata inizierà con cieli nuvolosi, soprattutto al Nord-Ovest, dove non si escludono locali rovesci nel pomeriggio. Le temperature scenderanno leggermente, con massime tra 24 e 27°C.

Torino: nuvoloso, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature tra 15°C e 25°C.

Milano: cielo nuvoloso, con rischio di pioggia nel pomeriggio. Massime di 26°C.

Venezia: nuvoloso, con possibili rovesci. Temperature tra 16°C e 25°C.

Trieste: nuvoloso, con rischio di pioggia. Massime di 24°C.

Genova: cielo nuvoloso, con possibili rovesci. Temperature tra 15°C e 24°C.

Bologna: nuvoloso, con rischio di pioggia nel pomeriggio. Massime di 26°C.

Trento: cielo nuvoloso, con possibili rovesci. Temperature tra 13°C e 24°C.

Aosta: nuvoloso, con rischio di pioggia. Massime di 23°C.

Centro Italia

Al Centro, la giornata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi, con possibili rovesci sparsi nel pomeriggio, specie sulle zone interne. Temperature tra 23 e 27°C.

Roma: nuvoloso, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature tra 16°C e 27°C.

Firenze: cielo nuvoloso, con rischio di pioggia. Massime di 26°C.

Perugia: nuvoloso, con possibili rovesci. Temperature tra 14°C e 25°C.

Ancona: cielo nuvoloso, con rischio di pioggia. Massime di 24°C.

L’Aquila: nuvoloso, con possibili rovesci. Temperature tra 12°C e 23°C.

Campobasso: cielo nuvoloso, con rischio di pioggia. Massime di 23°C.

Sud Italia e Isole

Al Sud e sulle Isole, il tempo sarà nuvoloso, con possibili rovesci sparsi nel pomeriggio, soprattutto in Sicilia e Calabria. Temperature tra 24 e 29°C.

Napoli: nuvoloso, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature tra 17°C e 27°C.

Bari: cielo nuvoloso, con rischio di pioggia. Massime di 25°C.

Catanzaro: nuvoloso, con possibili rovesci. Temperature tra 16°C e 25°C.

Palermo: cielo nuvoloso, con rischio di pioggia. Massime di 28°C.

Cagliari: nuvoloso, con possibili rovesci. Temperature tra 16°C e 26°C.

Potenza: cielo nuvoloso, con rischio di pioggia. Massime di 23°C.

Analisi e Tendenze

La settimana dal 29 aprile al 4 maggio 2025 sarà caratterizzata da un’ondata di caldo precoce, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, grazie all’espansione dell’anticiclone africano. Tuttavia, a partire dal weekend, i modelli previsionali indicano un possibile cambio di circolazione, con l’arrivo di perturbazioni atlantiche che potrebbero portare un aumento dell’instabilità, soprattutto al Nord e al Centro. Le precipitazioni, se confermate, saranno generalmente di debole o moderata intensità, ma potrebbero risultare più significative sui rilievi.

Per chi pianifica gite o attività all’aperto, il periodo migliore sarà tra mercoledì 30 aprile e sabato 3 maggio, quando il sole e il caldo garantiranno condizioni ideali. Domenica 4 maggio, invece, potrebbe richiedere maggiore attenzione, soprattutto per chi si trova in zone montuose o interne.