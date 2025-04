Grande Fratello avanti senza Alfonso Signorini, Pomeriggio 5 scarica Myrta Merlino?

Alfonso Signorini rimane al Grande Fratello? Myrta Merlino continuerà a condurre Pomeriggio 5? Questi due interrogativi sono interdipendenti. Esiste, infatti, un filo che lega questi due programmi. Anzi, il destino dei loro conduttori. Entrambi - e questo è un dato incontrovertibile - nelle ultime stagioni hanno raccolto meno di quanto i vertici Mediaset si aspettassero in termini di ascolti tv.

Il caso del Grande Fratello è esemplificativo: le ultime due sono state le edizioni meno seguite in assoluto. D’altro canto, il reality show è ormai vecchio, stantio, decotto. Il cast di inquilini ormai da oltre un decennio ha perso spontaneità. Certo, la decisione autorale - e qui lo zampino del conduttore Alfonso Signorini, che peraltro è anche autore del Gf, è evidente - di selezionare concorrenti sconosciuti al mainstream ma con un alto numero di follower sui social network - vedi le varie Antonella Fiordelisi, Denis Dosio, Clizia Incorvaia, Helena Prestes, Dayane Mello e compagnia - non ha di certo combattuto questa perdita di autenticità nei comportamenti. Il dato di fatto è che ormai la differenza fra Grande Fratello Nip e Vip non esiste, ma soprattutto non esiste neanche più un Gf Vip. Se per “Very important person” vengono identificate figure come Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maria Teresa Ruta che, pur sapendo fare tv senza alcun dubbio, vagano da un reality all’altro senza una precisa collocazione, è facilmente comprensibile come la situazione abbia preso una direzione ormai ben precisa. Direzione che, stando ai risultati degli ascolti tv, al pubblico non sembra essere particolarmente gradita. Serve quindi un cambio di rotta.

Cambio che è apparso necessario sin dal giorno dopo la fine dell’”era D’Urso” anche a Pomeriggio 5. Myrta Merlino a Mediaset è sembrata sino ad oggi solo la copia sbiadita della Myrta Merlino a La7. Non solo per demeriti suoi, sia chiaro. Sicuramente anche certi dettami aziendali - sempre i medesimi ospiti, personaggi trasformati senza alcun titolo in opinionisti tuttologi, giusto per citare due aspetti spesso finiti sotto la lente - hanno fatto e continuano a fare la loro parte. Quel che è certo è che Pomeriggio 5 non è più un punto di riferimento per così tanti spettatori del pomeriggio come lo è stato in passato.

E quindi che fare? La soluzione necessaria da attuare sarebbe quella di ripensare entrambi i format, probabilmente: il Grande Fratello così come è ormai non ha più neppure una fascia di spettatori di riferimento, Pomeriggio 5 è un contenitore senza più un’identità precisa.

Quello che invece probabilmente faranno i vertici Mediaset sarà operare un cambio di conduzione, con Alfonso Signorini sempre più possibile alla guida di Pomeriggio 5 e Myrta Merlino al timone di un altro programma della stessa azienda o di ritorno a La7.

E il Grande Fratello? A settembre il reality show tornerà in onda certamente, ma la conduzione potrebbe essere affidata a Ilary Blasi - e questo sarebbe il suo match point da “dentro o fuori”, ovvero probabilmente la prova della verità per il suo ritorno in tv da conduttrice - oppure si potrebbe pensare a un’ipotesi suggestiva: Simona Ventura. Un ritorno di Alessia Marcuzzi sarebbe escluso, anche se sarebbe molto interessante. Esclusa Diletta Leotta, bocciata dopo il flop della Talpa. Ipotesi. Per ora solo quelle. Per capire cosa succederà, basta aspettare due-tre mesi.