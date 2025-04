Blackout in Spagna e Portogallo oggi, ripristinato il 99% della rete elettrica. Ancora forti disagi

06:47

Torna in funzione la metropolitana di Madrid

La metropolitana di Madrid è tornata in funzione poco dopo le 8 di questa mattina. Ad annunciare la ripresa dei servizi era stata la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. E anche se con qualche minuto di ritardo rispetto all'ora prevista, le 8 in punto, le porte delle stazioni sono state finalmente aperte. "Circolerà l'80% dei treni di una normale ora di punta mattutina", ha spiegato in un messaggio su X. Ancora ferma la linea 7A. Ripresa al 100 per cento invece la circolazione degli autobus urbani e interurbani, che saranno "gratis per tutto il giorno". La direzione generale del traffico ha chiesto agli spagnoli di evitare ancora oggi il piu' possibile gli spostamenti in auto. Molti semafori sono saltati quando la corrente e' andata via e devono essere ripristinati.