“The legend of Ochi“: un fantasy ecologico

"Volevo creare un mondo che sia bambini che adulti potessero scambiare per reale, come se avessero perso una lezione di geografia o di scienze". Isaiah Saxon parla così dell’universo in cui si svolge The Legend of Ochi (prodotto da A24), il suo primo film, in uscita in Italia domani. La storia è quella di Yuri (Helena Zengel), una ragazzina cresciuta in un villaggio sperduto, da sempre istruita dal padre (Willem Dafoe) a non uscire dopo il tramonto e a temere gli Ochi, misteriose creature della foresta. Nei piani di Saxon la pellicola vuole essere una storia "sugli umani e il loro rapporto con la natura". Una riflessione legata alla "crisi climatica e la nostra inevitabile estinzione".