‘The Couple’ via dal palinsesto: Ilary Blasi cancella tutti i post

Chiuderà con qualche puntata di anticipo domenica 11 maggio, ‘The Couple’, il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Gli ascolti dello show non sono stati all’altezza delle aspettative e, per questo, la trasmissione si interromperà in anticipo. La conduttrice non sembra aver apprezzato particolarmente la decisione e ciò che è accaduto al suo profilo social lo dimostra.

Il flop

Gli episodi serali di ‘The Couple’ inizialmente dovevano essere otto ma, dati alla mano, si fermeranno a cinque. Gli ascolti sono stati, in effetti, decisamente al di sotto delle aspettative: basti pensare che gli spettatori raggiunti sono meno di un milione (per uno share pari al 7,7%).

Non è chiaro, al momento, se la coppia vincitrice riuscirà a questo punto ad aggiudicarsi il milione di euro previsto dal montepremi finale o se la cifra – in vista della riduzione delle puntate – sarà rivista.

I post su ‘The Couple’ sono scomparsi

In ogni caso Ilary Blasi non deve aver preso di buon grado la decisione della produzione. Dal suo profilo social, infatti, nelle scorse ore sono scomparsi tutti i post legati al programma, sia quelli condivisi in comune con l’account di ‘The Couple’ che le foto promozionali che lei stessa aveva scelto di postare. Lo show doveva rappresentare il ritorno in tv di Blasi dopo mesi di assenza.

La conduttrice non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni al momento e sembra strano abbia preso così male la decisione. Ilary Blasi, infatti, ha sempre dichiarato di non essere particolarmente interessata agli ascolti ma di lavorare solo a programmi che reputa interessanti.