Addio a Milena Brandão, la piccola stella brasiliana di ‘Sintonia’: aveva solo 11 anni

La sua piccola, luminosa stella si è già spenta. Milena Brandão, giovane attrice brasiliana di appena 11 anni, nota per la sua partecipazione alla serie ‘Sintonia’ su Netflix, è deceduta all’ospedale di San Paolo. Pochi giorni prima del ricovero, aveva mostrato sintomi preoccupanti come mal di testa, debolezza e perdita di appetito. Inizialmente si era ipotizzata una forma lieve di dengue, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.

La terribile scoperta dei medici

Durante il ricovero, i medici hanno scoperto una massa tumorale nella zona cerebrale di circa 5 centimetri. Nonostante gli sforzi, Milena ha subito una serie di arresti cardiaci e non è più riuscita a riprendersi fino al decesso avvenuto il 2 maggio scorso. Si attendono ulteriori esami per chiarire la natura precisa della lesione. La sua scomparsa ha commosso profondamente fan, colleghi e familiari, che la ricordano come una bambina solare, piena di talento e di sogni. I compagni di set di Sintonia le hanno dedicato messaggi commossi sui social, descrivendola come “una luce contagiosa” e ricordando la sua capacità di alleggerire l’atmosfera tra una ripresa e l’altra.

La giovane carriera di Milena Brandão

Milena aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli sette anni, partecipando a piccoli spot pubblicitari in Brasile. La svolta è arrivata nel 2022, quando ha ottenuto il ruolo di Rebecca nella serie ‘Sintonia’ di Netflix. Grazie alla sua naturalezza davanti alla telecamera e alla spiccata capacità di immedesimarsi nel personaggio, si è rapidamente conquistata l’affetto del pubblico più giovane. Inoltre, lavorava come modella per alcuni brand di abbigliamento per bambini e coltivava la passione per la danza contemporanea, disciplina che praticava in una scuola di San Paolo. Con i suoi follower su Instagram, condivideva spesso scatti tratti dai set, momenti di vita quotidiana e piccoli tutorial di make‑up per bambine della sua età.